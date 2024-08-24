Шакшука – популярное блюдо из яиц. Ее готовят преимущественно на завтрак. Особенность такого кулинарного шедевра в том, что это не просто жареные яйца, а полноценное сытное блюдо с большим количеством сочных сезонных овощей. Еще и очень бюджетная.

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Идея приготовления идеальной шакшуки опубликована на странице кулинарки Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Все ингредиенты точно найдутся в вашем холодильнике.

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

помидор спелый большой – 1 шт.

яйца – 4 шт.

масло для жарки, соль, перец, сахар

петрушка

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду добавить мелко нарезанный лук и жарить его до прозрачности.

2. Добавить сладкий нарезанный перец и жарить его до мягкости.

3. Затем добавить нарезанный кубиком помидор и готовить, пока он не протушится до соуса.

4. Добавить соль, перец и сахар по вкусу.

5. Сделать небольшие углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Посолите только белок.

6. Накрыть сковороду крышкой и готовить к полной готовности белка.

7. Зелень можно добавить во время приготовления яиц или перед подачей.

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