Как правильно готовить вкусную шакшуку: делимся простой технологией
Шакшука – популярное блюдо из яиц. Ее готовят преимущественно на завтрак. Особенность такого кулинарного шедевра в том, что это не просто жареные яйца, а полноценное сытное блюдо с большим количеством сочных сезонных овощей. Еще и очень бюджетная.
Идея приготовления идеальной шакшуки опубликована на странице кулинарки Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Все ингредиенты точно найдутся в вашем холодильнике.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- помидор спелый большой – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- масло для жарки, соль, перец, сахар
- петрушка
Способ приготовления:
1. На разогретую сковороду добавить мелко нарезанный лук и жарить его до прозрачности.
2. Добавить сладкий нарезанный перец и жарить его до мягкости.
3. Затем добавить нарезанный кубиком помидор и готовить, пока он не протушится до соуса.
4. Добавить соль, перец и сахар по вкусу.
5. Сделать небольшие углубления в соусе и осторожно вбить в них яйца. Посолите только белок.
6. Накрыть сковороду крышкой и готовить к полной готовности белка.
7. Зелень можно добавить во время приготовления яиц или перед подачей.
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