Как правильно готовить вкусную тушеную капусту: есть один простой секрет
Очень вкусной получается именно кислая тушеная капуста. Она очень сочная и мягкая. Но есть еще один секрет приготовления такого блюда. И им обязательно нужно воспользоваться. Также очень важно выбрать правильное мясо.
Идея приготовления тушеной кислой капусты опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram. Тушить овощ нужно именно в духовке, а не на плите. Также, идеально готовить капусту с сочными ребрышками.
Ингредиенты:
- квашеная капуста
- лук – 1 большой
- большие ребрышки – 4 шт. (маринад: соль, перец, чеснок сухой, горчица)
- томатная паста – 3 ст.л.
- красная паприка сухая
- лавровые листья – 5 шт.
- перец горошком
Способ приготовления:
1. Выложить ребра в форму.
2. Порезать лук мелко.
3. Перемешать с промытой квашеной капустой.
4. Выложить на ребра.
5. Развести томатную пасту с водой и паприкой.
6. Полить сверху.
7. Жидкость должна покрыть половину формы. Добавить лавровые листья.
8. Запекать при температуре 180 градусов 1-1.5 часа (жидкость должна испариться, капуста должна быть сухой).
9. Также можно добавить немного готовых шкварок по желанию.
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