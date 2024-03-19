Очень вкусной получается именно кислая тушеная капуста. Она очень сочная и мягкая. Но есть еще один секрет приготовления такого блюда. И им обязательно нужно воспользоваться. Также очень важно выбрать правильное мясо.

Идея приготовления тушеной кислой капусты опубликована на странице фудблогера Кристины с ником kristy_cookery в Instagram. Тушить овощ нужно именно в духовке, а не на плите. Также, идеально готовить капусту с сочными ребрышками.

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Ингредиенты:

квашеная капуста

лук – 1 большой

большие ребрышки – 4 шт. (маринад: соль, перец, чеснок сухой, горчица)

томатная паста – 3 ст.л.

красная паприка сухая

лавровые листья – 5 шт.

перец горошком

Способ приготовления:

1. Выложить ребра в форму.

2. Порезать лук мелко.

3. Перемешать с промытой квашеной капустой.

4. Выложить на ребра.

5. Развести томатную пасту с водой и паприкой.

6. Полить сверху.

7. Жидкость должна покрыть половину формы. Добавить лавровые листья.

8. Запекать при температуре 180 градусов 1-1.5 часа (жидкость должна испариться, капуста должна быть сухой).

9. Также можно добавить немного готовых шкварок по желанию.

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