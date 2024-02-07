"Тирамису" – это всемирно известный десерт итальянского происхождения. В его основе палочки савоярди из песочного теста, а также очень нежный крем. Вы очень легко приготовите в домашних условиях – для этого нужно придерживаться следующей технологии.

Идея приготовления идеального классического "Тирамису" опубликована на странице фудблогера с ником cook_enjoying в Instagram. В оригинальном рецепте крем готовится на сырых яйцах.

Ингредиенты:

2 яйца

150 г печенья савоярди

50 г сахара

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250 г маскарпоне

200 г заранее заваренного крепкого кофе

2 ст.л коньяка или виски, ром, вино марсала или любой ликер. Если без алкоголя – может быть сироп: карамель, айриш крем или просто кофе

Способ приготовления:

1. Смешать заваренный кофе, коньяк и сироп.

2. Белки отделить от желтков, желтки взбить с сахаром до осветления.

3. Добавить маскарпоне комнатной температуры и еще раз взбить до однородности, чтобы не было комочков.

4. Отдельно взбить белки со щепоткой соли до устойчивости так, чтобы масса не выливалась при переворачивании сосуда, соединить лопаткой с маскарпоне и желтками.

5. На дно формы выложить немного крема (можно делать сразу порционно).

6. Печенье савоярди окунуть в кофе на 2-3 секунды (если любите более сочное печенье – можно держать 5 секунд) и выложить в форму. Можно разделять на частицы, чтобы получился сплошной слой печенья.

7. Тогда крем и снова печенье – так вверх формы.

8. Сверху посыпать какао или натертым шоколадом. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.

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