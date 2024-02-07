Как правильно готовится классическое "Тирамису": делимся идеальной технологией
"Тирамису" – это всемирно известный десерт итальянского происхождения. В его основе палочки савоярди из песочного теста, а также очень нежный крем. Вы очень легко приготовите в домашних условиях – для этого нужно придерживаться следующей технологии.
Идея приготовления идеального классического "Тирамису" опубликована на странице фудблогера с ником cook_enjoying в Instagram. В оригинальном рецепте крем готовится на сырых яйцах.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 150 г печенья савоярди
- 50 г сахара
- 250 г маскарпоне
- 200 г заранее заваренного крепкого кофе
- 2 ст.л коньяка или виски, ром, вино марсала или любой ликер. Если без алкоголя – может быть сироп: карамель, айриш крем или просто кофе
Способ приготовления:
1. Смешать заваренный кофе, коньяк и сироп.
2. Белки отделить от желтков, желтки взбить с сахаром до осветления.
3. Добавить маскарпоне комнатной температуры и еще раз взбить до однородности, чтобы не было комочков.
4. Отдельно взбить белки со щепоткой соли до устойчивости так, чтобы масса не выливалась при переворачивании сосуда, соединить лопаткой с маскарпоне и желтками.
5. На дно формы выложить немного крема (можно делать сразу порционно).
6. Печенье савоярди окунуть в кофе на 2-3 секунды (если любите более сочное печенье – можно держать 5 секунд) и выложить в форму. Можно разделять на частицы, чтобы получился сплошной слой печенья.
7. Тогда крем и снова печенье – так вверх формы.
8. Сверху посыпать какао или натертым шоколадом. Оставить в холодильнике на 2-3 часа.
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