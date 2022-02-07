Как правильно греть рис, чтобы он не превратился в кашу: полезные лайфхаки

Рис – очень ценный и полезный продукт, в котором много витаминов и ценных микроэлементов, которые необходы организму. Стоит отметить, что именно рис является основой при приготовлении многих блюд, например, плова, голубцов, тефтелей. Часто его добавлять в салаты и варят молочные супы.

Но стоит помнить, что этот продукт можно легко испортить, если его не правильно варить, а также разогревать.

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные лайфхаки и советы менеджера по кулинарии из Шанхая и создателя рецептов для SideChef – Джонни Танга, которые были опубликованы издание INSIDER, и благодаря которым вы подогреете вчерашний рис, не превратив его в кашу.

Видео дня

1. Как правильно разогреть рис в микроволновке

Микроволновка – самый быстрый способ разогреть рис, но это тоже следует уметь правильно делать.

"Сначала положите приготовленный рис в миску, добавьте одну столовую ложку воды или кубик льда, что обеспечивает влагу, которая повторно пропаривает рис. Далее аккуратно разомните вилкой рис, чтобы не было комочков. Накройте чистым влажным кухонным полотенцем и разогрейте рис на высокой мощности в течение 1 минуты. После снимите полотенце и снова отправьте рис еще на 1-2 минуты", – советует Джонни.

2. Как разогреть рис на плите

Если вы предпочитаете готовить рис на плите, а не в микроволновой печи, добавьте в кастрюлю 1-2 столовые ложки сливочного или растительного масла, а затем оставшийся рис.

"Затем в кастрюлю добавьте от 1 до 2 ст. л. воды. С помощью вилки размешайте и разбейте комки в рисе, поставьте кастрюлю на плиту и накройте крышкой, варите рис в течение 3-4 минут, время от времени снимая крышку, чтобы помешать рис", – советует эксперт.

3. Как разогреть рис в духовке

Если вы разогреваете большое количество риса, то в духовке метод духовки — идеальный выбор. "Разогрейте духовку до 200 С и разложите приготовленный рис ровным слоем на противень, перемешайте его, чтоби не было комков. После этого сбрызните рис водой – 1-2 ст. л. Накройте противень фольгой, затем поставьте его в духовку на 15-20 минут", – рекомендует Джонни Танга.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: