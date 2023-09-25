Грецкие орехи могут быть отличным перекусом или начинкой для выпечки в любой период года. Но очень важно правильно сохранить продукт, чтобы он всегда обладал хорошим вкусом. Для этого нужно соблюдать несколько правил.

Редакция FoodOboz расскажет, как нужно хранить грецкие орехи в очищенном виде и скорлупе. Есть несколько вариантов.

Правила хранения орехов в очищенном виде

Орехи без скорлупы важно очистить также и от наружной оболочки. Затем ядра нужно перебрать и выбросить испорченные. А для того, чтобы сделать невозможным появление разнообразных личинок – подсушите орехи в духовке или на сковороде 5-8 минут. Также это можно сделать и в микроволновке – 10 минут при температуре 100-150 градусов.

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Продукт может храниться в стеклянной или пластиковой емкости в течение года.

Хранение орехов в скорлупе

Если вы планируете хранить грецкие орехи в скорлупе – их нужно хорошо промыть от остатков пыли и грязи. Затем выложить на противень и просушить, чтобы убрать всю лишнюю влагу.

Такие орехи можно высыпать в утепленный ящик и хранить в кладовке в течение двух лет.

Хранение орехов в холодильнике

Для того, чтобы орехи долго хранились свежими в холодильнике – ядра нужно очистить. Затем положить в плотно закрывающиеся пластиковые контейнеры или зип-пакеты. Замораживать орехи тоже можно, но для этого их нужно обернуть в пищевую пленку или фольгу.

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