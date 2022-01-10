Как правильно хранить лук, чтобы он не испортился: полезные советы

Лук – полезный овощ, с достаточно специфическим вкусом и запахом, благодаря которому много блюд раскрывают свой вкус по-новому. Его часто добавляют в салаты, делают супы, пироги, соусы, добавляют в мясные блюда.

Существует около 1000 видов лука, среди которых 10 самых популярных среди съедобных, которыми мы все пользуемся при приготовлении разных блюд.

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Самое важное правило – правильно его хранить, чтобы он дольше был свежим и вкусным. Редакция FoodOboz выбрала для вас 7 полезных лайфхаков, которые были опубликованы изданием INSIDER, и именно они помогут вам долго хранить овощ.

Стоит отметить, что лук нельзя хранить в холодильнике, если он не очищенный от шелухи.

Где и как лучше всего хранить продукт:

1. Целый лук в прохладном, сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении или шкафу.

Но нельзя в пластиковых или тканевых мешках, а также в пакетах, вместо этого выберите сетчатый мешок или коробку с отверстиями или планками, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

2. Нарезанный и сырой лук следует хранить в герметичных контейнерах и в холодильнике. При таком хранении он будет свежим от 7 до 10 дней.

3. Очищенный лук

Лучший способ хранения очищенного лука – хранить его в холодильнике в герметичном контейнере. Таким образом на него будет как можно меньше воздействовать кислород.

4. Приготовленный лук

Такой лук лучше всего положить в холодильник в течение двух часов после приготовления, чтобы избежать роста бактерий. Его можно хранить в герметичном контейнере примерно от трех до пяти дней.

5. Лук-шалот

Его нужно хранить в сухом, прохладном, защищенном от света и хорошо проветриваемом месте, а также в сетчатом мешке, проволочной корзине или даже в колготках. Именно таким образом вам удасться максимизировать циркуляцию воздуха и сохранить лук свежим, как можно дольше.

6. Лук-порей

Его лучше всего хранить погружая концы корней в банку с водой, так вы сможете его использовать в течение двух недель.

7. Зеленый лук

Этот вид лука нужно хранить также, как и лук-порей – корнями опустите в воду и используйте в течении нескольких дней. Так как этот вид лука считается самым нежным из всех – его нужно очень быстро использовать.

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