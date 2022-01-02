Как правильно хранить открытое шампанское: советы эксперта

Вкусный, легкий, дарящий праздничную атмосферу напиток – шампанское. Существует там много разных видов этого напитка, благодаря чему каждый точно сможет выбрать свой. Но не стоит забывать, что шампанское – тот напиток, который быстро может потерять свой прекрасный вкус, если его не правильно хранить.

Редакция FoodOboz выбрала для вас полезные лайфхаки, которые были опубликованы на сайте INSIDER, благодаря которым вы сможете долго и правильно хранить открытое шампанское.

Менеджер по напиткам Адам Годду отметил, что лучше всего – пить шампанское в день открытия. Только так вы сможете почувствовать истинный прекрасный вкус и аромат напитка.

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1. Как правильно хранить шампанское

"Если не открытая бутылка шампанского хранится должным образом, она может прослужить очень долго – даже на несколько поколений", – говорит Годду.Эксперт отметил, что хранить шампанское лучше всего на боку, чтобы пробка не высыхала и не окислялась, что может ухудшить вкус. Еще можно хранить в погребе, вдали от прямого света при температуре 10-12 С.

Годду добавил, что открытое шампанское хранится в холодильнике не долго, так как из-за сухости и колебаний температуры при открытии и закрытии дверцы оно не будет выдерживать выдержку, а также еще и будет улавливать запахи от еды, которая хранится поблизости.

Но если шампанское закрытое – его можно хранить в холодильнике в течение шести месяцев.

2. Сколько и как хранить открытое шампанское

Годду рекомендует поставить пробку на бутылку шампанского.

"Это даст вам дополнительный день или около того, чтобы насладиться напиток, хоть и по вкусу он будет не совсем такой же, как сначала", – добавил эксперт.

3. Как узнать, что шампанское испортилось

Напиток будет иметь кислый вкус и затхлый запах.

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