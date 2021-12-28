Как правильно хранить овощи и фрукты и почему томаты не следует класть в холодильник

В новогодние праздники значительно увеличивается количество пищевых отходов, поскольку большинство людей закупают больше, чем способны съесть, а потому выбрасывают остатки. Однако существуют лайфхаки, позволяющие хранить продукты свежими значительно дольше.

О способах максимально эффективного использования продуктов питания, рассказало издание The Sun. Отмечается, что большинство людей во время рождественских и новогодних праздников выбрасывают гораздо больше еды, чем в любое другое время года. Дело в том, что семьи закупают больше продуктов на случай, если к ним придут гости или ради пышности праздничного стола.

Основная причина, по которой продукты затем выбрасываются – срок годности. Новогодние салаты даже в холодильнике не могут долго храниться, а некоторые блюда просто неправильно хранят, поэтому они быстро портятся.

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Чтобы уменьшить количество выброшенной пищи после праздничного застолья, следует придерживаться нескольких простых советов:

• Не следует хранить помидоры в холодильнике, это может негативно отразиться на их текстуре и вкусовых качествах.

• Для многих привычно складывать овощи вместе, но, картофель и лук никогда не следует хранить в одном месте. Дело в том, что лук очень сочный и из него начнет испаряться влага, из-за которой картофель может начать гнить.

• Морковь можно хранить в холодильнике, положив в банку с водой. Таким образом, она дольше будет оставаться хрустящей. Этот способ подходит и для хранения салата, петрушки и других трав. Достаточно налить на дно банки воды и поставить в холодильник.

• Обернув фольгой верхнюю часть ветви бананов можно замедлить их созревание на несколько дней. То есть они будут дольше сохранять свою свежесть и вкус.

• Некоторые хранят яблоки при комнатной температуре, но значительно лучше помещать их в холодильник. Так они будут оставаться свежими гораздо дольше.

• Сыр можно завернуть в вощенную бумагу, что поможет сохранить его значительно дольше. Можно использовать и пластиковую упаковку, но после нее сыр может приобрести неприятное послевкусие.

• Используйте морозильную камеру не только для теста и мяса. Не все знают, что яйца, молоко, муку и зелень тоже можно замораживать, что значительно продлит срок их хранения.

• Используйте остатки продуктов максимально эффективно. После приготовления праздничных блюд обычно остается много неиспользованных овощей и трав. Не стоит сразу отправлять их в мусор. Кусочки моркови, лука, грибы, зубчики чеснока и стебельки трав и листьев салата сложите в пакет и заморозьте.Позже их можно использовать для приготовления вкусного бульона.

Эти советы позволят не просто снизить количество пищевых отходов, но и сэкономить на продуктах, которые в противном случае просто отправились бы в мусорный бак.

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