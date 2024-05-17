Хозяйки пытаются держать специи в красивых стеклянных банках, которые дополнительно также служат украшением кухни. Однако такой метод их хранения приводит лишь к быстрой потере вкуса.

Как правильно хранить специи, разбирался Mirror. Мэтт Уэбстер, основатель Seasoned Pioneers утверждает, что большинство специй могут храниться около 2-3 лет. Однако при правильном хранении этот срок можно увеличить почти до 10 лет.

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Как оказалось, для правильного хранения специй нужно отказаться от красивых и эстетических баночек. Специи должны храниться в герметичном и непрозрачном контейнере, не сделанном из пластика или стекла.

Кроме того, контейнеры по специям следует держать подальше от источников тепла и влаги, например таких, как плита или посудомоечная машина. Они будут лучше храниться в темном и прохладном месте.

Эксперт также отметил, что если специи начали пахнуть мускусом, или вообще потерять аромат, то лучше избавиться от них, ведь они исчерпали свой срок хранения.

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