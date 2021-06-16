Как правильно хранить сыр, чтобы он был свежим: 5 лайфхаков

Сыр – очень вкусный и полезный продукт, благодаря которому разные блюда приобретают нежный вкус и необычайного приятный аромат. Но, часто из-за того, что он неправильно хранится – быстро испортится.
Редакция FoodOboz поделится с вами 5 лайфхаками, которые смогут послужить для вас для вас подсказкой, как сохранить сыр свежим, вкусным, не сухим и без плесени надолго.
1. Полиэтиленовые пакеты и пластик
Не заворачивайте сыр в полиэтилен, он просто "задохнется" и испортится. Пластик также не рекомендуется использовать для хранения этого продукта.
Вместо этого можно смело использовать пергамент или же стеклянную и керамическую посуду.
2. Сыр должен быть закрытым
Не оставляйте его в холодильнике без ничего, он обветрится и засохнет.
3. Морозилка
Сыр спокойно можно замораживать, но после этого он будет сильно крошиться.
4. Пакет
Если вы все же решили на день положить сыр в холодильник в пакете, просто добавьте к нему кусочек сахара, это убережет от плесени.
5. Влажность
Это важный момент для хранения сыров, влажность воздуха должна быть – 80-90%, а температура – 3-8 °C.
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