Как правильно хранить сыр, чтобы он был свежим: 5 лайфхаков

Сыр – очень вкусный и полезный продукт, благодаря которому разные блюда приобретают нежный вкус и необычайного приятный аромат. Но, часто из-за того, что он неправильно хранится – быстро испортится.

Редакция FoodOboz поделится с вами 5 лайфхаками, которые смогут послужить для вас для вас подсказкой, как сохранить сыр свежим, вкусным, не сухим и без плесени надолго.

1. Полиэтиленовые пакеты и пластик

Не заворачивайте сыр в полиэтилен, он просто "задохнется" и испортится. Пластик также не рекомендуется использовать для хранения этого продукта.

Как правильно хранить сыр. Источник: pixabay.com

Вместо этого можно смело использовать пергамент или же стеклянную и керамическую посуду.

2. Сыр должен быть закрытым

Не оставляйте его в холодильнике без ничего, он обветрится и засохнет.

3. Морозилка

Сыр обязательно нужно хранить в холодильнике. Источник: pixabay.com

Сыр спокойно можно замораживать, но после этого он будет сильно крошиться.

4. Пакет

Если вы все же решили на день положить сыр в холодильник в пакете, просто добавьте к нему кусочек сахара, это убережет от плесени.

5. Влажность

Это важный момент для хранения сыров, влажность воздуха должна быть – 80-90%, а температура – 3-8 °C.

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