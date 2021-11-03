Как правильно и вкусно пожарить лосось: советы и рецепт от судьи 'Мастер-Шеф'

Лосось – это именно тот вид рыбы, который пригодится на все случаи жизни. Эта рыба достаточно универсальна и ее можно приготовить как угодно: запечь, пожарить или потушить. Испортить лосось очень тяжело, а вот сделать в разы вкуснее и сочнее можно.

Известный шеф-повар и судья "Мастер-Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом и всеми нюансами вкусного жареного лосося . Опубликовано на странице в Instagram.

Повар предлагает пожарить лосось методом Моньер – когда филе в процессе обжаривания поливается горячим растительным или сливочным маслом.

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Важные моменты:

Для того чтобы получить хрустящую и вкусную кожицу эксперт советует жарить лосось с кожурой.

Солить рыбу следует сразу перед жаркой.

Обязательно нужно сделать неглубокие надрезы на коже – это не даст кожуре деформировать кусок рыбы во время приготовления.

Лосось правильно оставлять немного недожаренным – таким образом он остается сочным и нежным.

Способ приготовления лосося:

Разогреть сковороду. Налить немного растительного масла. Положить кусок лосося кожей вниз и одновременно прижать кусок пальцами к поверхности сковороды примерно на 15-20 секунд. Жарить пока не появится легкая румяность. Добавить немного сливочного масла в горячую сковороду – оно дает легкий ореховый привкус. Важно не пережарить масло, иначе будет горчить. Наклонить сковороду на бок и ложкой полить филе сверху пенящимся горячим маслом. Жарить еще 4-5 минут. Стейк должен быть упругим на ощупь и немного придавливаться. Бумажной салфеткой убрать лишний жир и сразу переложить лосось на тарелку кожей вверх – так она останется хрустящей.

Подавать готовое блюдо с соусом тартар и картофельным пюре или по желанию можно полить лимонным соком.

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