Как правильно и вкусно пожарить лосось: советы и рецепт от судьи "Мастер-Шеф"

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,5 т.
Как правильно и вкусно пожарить лосось: советы и рецепт от судьи 'Мастер-Шеф'

Лосось – это именно тот вид рыбы, который пригодится на все случаи жизни. Эта рыба достаточно универсальна и ее можно приготовить как угодно: запечь, пожарить или потушить. Испортить лосось очень тяжело, а вот сделать в разы вкуснее и сочнее можно.

Известный шеф-повар и судья "Мастер-Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом и всеми нюансами вкусного жареного лосося . Опубликовано на странице в Instagram.

Повар предлагает пожарить лосось методом Моньер – когда филе в процессе обжаривания поливается горячим растительным или сливочным маслом.

Для того, чтобы получить хрустящую корочку – лосось стоит жарить вместе с кожурой
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Важные моменты:

  • Для того чтобы получить хрустящую и вкусную кожицу эксперт советует жарить лосось с кожурой.

  • Солить рыбу следует сразу перед жаркой.

  • Обязательно нужно сделать неглубокие надрезы на коже – это не даст кожуре деформировать кусок рыбы во время приготовления.

  • Лосось правильно оставлять немного недожаренным – таким образом он остается сочным и нежным.

Перед обжариванием следует сделать надрез на коже для того, чтобы кусок рыбы не деформировался

Способ приготовления лосося:

  1. Разогреть сковороду.

  2. Налить немного растительного масла.

  3. Положить кусок лосося кожей вниз и одновременно прижать кусок пальцами к поверхности сковороды примерно на 15-20 секунд. Жарить пока не появится легкая румяность.

  4. Добавить немного сливочного масла в горячую сковороду – оно дает легкий ореховый привкус. Важно не пережарить масло, иначе будет горчить.

  5. Наклонить сковороду на бок и ложкой полить филе сверху пенящимся горячим маслом. Жарить еще 4-5 минут. Стейк должен быть упругим на ощупь и немного придавливаться.

  6. Бумажной салфеткой убрать лишний жир и сразу переложить лосось на тарелку кожей вверх – так она останется хрустящей.

Сливочное масло дает легкий ореховый привкус

Подавать готовое блюдо с соусом тартар и картофельным пюре или по желанию можно полить лимонным соком.

Лосось лучше всего подавать с соусом тартар и картофельным пюре

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