Как правильно сварить вкусную кукурузу за 5 минут: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Как правильно сварить вкусную кукурузу за 5 минут: добавьте всего один ингредиент

Вареная кукуруза – одно из самых вкусных летних блюд, которое можно есть на перекус и даже вместо ужина. Очень важно – выбирать молодую, сочную кукурузу. Стоит отметить, что готовить ее можно в кастрюле и в духовке.

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Вкусная кукуруза

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы, которая готовится всего 5 минут.

Рецепт кукурузы

Ингредиенты:

  • кукуруза
  • соль
  • сливочное масло
  • специи

Способ приготовления:

1. Очистите кукурузу, переложите в кастрюлю и залейте водой.

Спелая кукуруза

2. Доведите до кипения и варите ровно 5 минут.

Сколько варить кукурузу

После можно смазать сливочным маслом, добавить копченую паприку и посолить!

Готовая кукуруза

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