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Как правильно сварить вкусную кукурузу за 5 минут: добавьте всего один ингредиент
Вареная кукуруза – одно из самых вкусных летних блюд, которое можно есть на перекус и даже вместо ужина. Очень важно – выбирать молодую, сочную кукурузу. Стоит отметить, что готовить ее можно в кастрюле и в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы, которая готовится всего 5 минут.
Ингредиенты:
- кукуруза
- соль
- сливочное масло
- специи
Способ приготовления:
1. Очистите кукурузу, переложите в кастрюлю и залейте водой.
2. Доведите до кипения и варите ровно 5 минут.
После можно смазать сливочным маслом, добавить копченую паприку и посолить!
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