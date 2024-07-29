Вареная кукуруза – одно из самых вкусных летних блюд, которое можно есть на перекус и даже вместо ужина. Очень важно – выбирать молодую, сочную кукурузу. Стоит отметить, что готовить ее можно в кастрюле и в духовке.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы, которая готовится всего 5 минут.

Ингредиенты:

кукуруза

соль

сливочное масло

специи

Способ приготовления:

1. Очистите кукурузу, переложите в кастрюлю и залейте водой.

2. Доведите до кипения и варите ровно 5 минут.

После можно смазать сливочным маслом, добавить копченую паприку и посолить!

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