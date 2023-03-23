Сковороды – очень нужный предмет на кухне, но очень часто хозяйки не правильно за ними ухаживают, чем очень сокращают их срок действия. Неправильный уход – то, что может испортить даже новую сковороду. Очень важно знать, что не все моющие средства подходят для мытья например, антипригарных сковород.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно пользоваться и ухаживать за антипригарными сковородами, чтобы они не делали приготовленную еду в них опасной.

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1. Чем первый раз мыть новую сковороду

Новую сковороду нужно мыть исключительно неабразивным моющим средством, мягкой губкой и теплой водой. Стоит отметить, что это правило актуально для любой только что купленной посуды. После протрите сковороду сухим бумажным полотенцем, смажьте сухую сковороду подсолнечным или оливковым маслом и можно готовить еду.

2. Антипригарные сковороды нельзя мыть горячей и сильно холодной водой

Горячая вода может повредить антипригарное покрытие, поэтому избегайте резких температурных перепадов во время мытья сковородки. Это касается и холодней воды! А также важно – нельзя мыть горячую сковороду, которую вы только сняли с огня. Дайте ей остыть и после этого мойте теплой водой с подходящим моющим.

3. Нельзя использовать металлические скребки

Они сразу же испортят покрытие сковороды. Для антипригарных сковород нужно использовать только мягкие губки.

4. При приготовлении не используйте металические вилки, ложки и другие аксессуары

Нужно использовать исключительно силиконовые и деревянные лопатки, а также все то, что не поцарапает поверхность.

5. Не оставляйте приготовленные продукты в сковороде и тем более не храните блюда в холодильнике

Еду, которую вы приготовили в антипригарной сковороде нельзя оставлять в ней, нужно после приготовления переложить в подходящую посуду. А также важно знать, что ни в коем случае нельзя ставить сковороду с едой в холодильник, так как низкая температура портит антипригарное покрытие. Сковорода предназначена только для приготовления пищи.

6. Как правильно хранить сковороды

Их нельзя складывать друг в друга, поскольку это может привести к появлению мелких царапин. Чтобы этого не произошло, для сковороды должно быть отдельное место на кухне, а также чтобы избежать повреждений, перекладывайте посуду листами бумаги или пергаментом для выпечки.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, в какой посуде нельзя готовить еду, так как после она будет опасной.