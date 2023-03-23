Как правильно использовать и ухаживать за антипригарными сковородами: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Чем мыть сковороды

Сковороды – очень нужный предмет на кухне, но очень часто хозяйки не правильно за ними ухаживают, чем очень сокращают их срок действия. Неправильный уход – то, что может испортить даже новую сковороду. Очень важно знать, что не все моющие средства подходят для мытья например, антипригарных сковород. 

Как правильно пользоваться антипригарными сковородами

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно пользоваться и ухаживать за антипригарными сковородами, чтобы они не делали приготовленную еду в них опасной. 

Как и чем очистить сковороды, чтобы не повредить
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1. Чем первый раз мыть новую сковороду 

Новую сковороду нужно мыть исключительно неабразивным моющим средством, мягкой губкой и теплой водой. Стоит отметить, что это правило актуально для любой только что купленной посуды.  После протрите сковороду сухим бумажным полотенцем, смажьте сухую сковороду подсолнечным или оливковым маслом и можно готовить еду.

Как мыть сковороды

2. Антипригарные сковороды нельзя мыть горячей и сильно холодной водой

Горячая вода может повредить антипригарное покрытие, поэтому избегайте резких температурных перепадов во время мытья сковородки. Это касается и холодней воды! А также важно – нельзя мыть горячую сковороду, которую вы только сняли с огня. Дайте ей остыть и после этого мойте теплой водой с подходящим моющим. 

Как нельзя мыть сковороды

3. Нельзя использовать металлические скребки 

Они сразу же испортят покрытие сковороды. Для антипригарных сковород нужно использовать только мягкие губки.

4. При приготовлении не используйте металические вилки, ложки и другие аксессуары

Нужно использовать исключительно силиконовые и деревянные лопатки, а также все то, что не поцарапает поверхность. 

Что может повредить сковороды

5. Не оставляйте приготовленные продукты в сковороде и тем более не храните блюда в холодильнике

Приготовление еды на сковороде

Еду, которую вы приготовили в антипригарной сковороде нельзя оставлять в ней, нужно после приготовления переложить в подходящую посуду. А также важно знать, что ни в коем случае нельзя ставить сковороду с едой в холодильник, так как низкая температура портит антипригарное покрытие. Сковорода предназначена только для приготовления пищи.

6. Как правильно хранить сковороды

Как правильно хранить сковороды

Их нельзя складывать друг в друга, поскольку это может привести к появлению мелких царапин. Чтобы этого не произошло, для сковороды должно быть отдельное место на кухне, а также чтобы избежать повреждений, перекладывайте посуду листами бумаги или пергаментом для выпечки.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, в какой посуде нельзя готовить еду, так как после она будет опасной. 

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