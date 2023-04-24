Как правильно консервировать чеснок на зиму: простой рецепт без стерилизации

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
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Как правильно консервировать чеснок на зиму: простой рецепт без стерилизации

Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. Такой чеснок получается приятный и сладковатый на вкус. Для приготовления подходит молодой чеснок, который созревает как раз к июню.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт консервированного чеснока без стерилизации.

Рецепт консервированного чеснока

Ингредиенты:

  • чеснок – 300 г
  • укроп – 1 соцветие
  • петрушка – 1 пучок

Маринад:

  • лавровые листья – 1-2 шт
  • черный перец горошек – 3-4 шт
  • сушеный чабрец – 1 ч. л.
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  • имбирь – 0,5 ч. л.
  • каменная соль – 1,5 ст. л.
  • уксус столовый – 3 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Почистить, промыть и просушить чеснок.

Чеснок для приготовления

2. Подготовить банку и крышку, а именно простерилизовать их.

3. На дно банки выложить укроп и петрушку, наполнить ее чесноком по самое горлышко.

4. Для приготовления маринада в горячую воду добавить все необходимые специи, поставить на огонь и варить еще 2-3 минуты.

Консервированный чеснок на зиму

5. Горячим маринадом наполнить банку. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном, накрыть теплым одеялом и поставить в теплое место до полного охлаждения.

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