Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. Такой чеснок получается приятный и сладковатый на вкус. Для приготовления подходит молодой чеснок, который созревает как раз к июню.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт консервированного чеснока без стерилизации.

Ингредиенты:

чеснок – 300 г

укроп – 1 соцветие

петрушка – 1 пучок

Маринад:

лавровые листья – 1-2 шт

черный перец горошек – 3-4 шт

сушеный чабрец – 1 ч. л.

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имбирь – 0,5 ч. л.

каменная соль – 1,5 ст. л.

уксус столовый – 3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Почистить, промыть и просушить чеснок.

2. Подготовить банку и крышку, а именно простерилизовать их.

3. На дно банки выложить укроп и петрушку, наполнить ее чесноком по самое горлышко.

4. Для приготовления маринада в горячую воду добавить все необходимые специи, поставить на огонь и варить еще 2-3 минуты.

5. Горячим маринадом наполнить банку. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном, накрыть теплым одеялом и поставить в теплое место до полного охлаждения.

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