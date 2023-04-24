Как правильно консервировать чеснок на зиму: простой рецепт без стерилизации
Маринованный чеснок на зиму – это вкуснейшая закуска, которая понравится даже тем, кто не любит овощ в свежем виде. Такой чеснок получается приятный и сладковатый на вкус. Для приготовления подходит молодой чеснок, который созревает как раз к июню.
Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт консервированного чеснока без стерилизации.
Ингредиенты:
- чеснок – 300 г
- укроп – 1 соцветие
- петрушка – 1 пучок
Маринад:
- лавровые листья – 1-2 шт
- черный перец горошек – 3-4 шт
- сушеный чабрец – 1 ч. л.
- имбирь – 0,5 ч. л.
- каменная соль – 1,5 ст. л.
- уксус столовый – 3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Почистить, промыть и просушить чеснок.
2. Подготовить банку и крышку, а именно простерилизовать их.
3. На дно банки выложить укроп и петрушку, наполнить ее чесноком по самое горлышко.
4. Для приготовления маринада в горячую воду добавить все необходимые специи, поставить на огонь и варить еще 2-3 минуты.
5. Горячим маринадом наполнить банку. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном, накрыть теплым одеялом и поставить в теплое место до полного охлаждения.
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