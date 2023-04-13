Консервированные грибы – бюджетная закуска, которую можно встретить на любом праздничном столе. Они готовятся легко и для приготовления понадобится не так много ингредиентов.

Наиболее распространенными и универсальными считаются маринованные маслята. Несмотря на тепловую обработку, эти грибочки все равно получаются очень упругими, хрустящими и отлично держат форму в банке. Редакция FoodOboz расскажет вам о некоторых правилах консервации и поделится самым простым рецептом маринованных маслят.

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Важнейшими этапами консервирования маслят считается чистка и отварка.

Очищать маслята советуют в сухом виде и обязательно в первые 10-12 часов после сбора. Срок хранения таких грибов небольшой.

Очищенные грибы следует залить холодной водой и поставить на огонь. Их следует довести до кипения и варить примерно 20–25 минут, добавив 1–2 ст. л. соли и 3-4 ст. л. уксуса. После варки грибочки нужно промыть под холодной водой.

Маринованные маслята со специями и чесноком

Ингредиенты:

маслята – 2 кг

вода – 1 л

сахар – 2 ст. л.

соль – 4 ст. л.

лавровый лист – 3 шт

перец душистый – 6 горошин

гвоздика – 3 шт

уксус – 3 ч. л.

чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Как отмечалось, для начала нужно почистить и отварить грибы в подсоленной воде. Если грибы большие – лучше разрезать их пополам.

2. Отваренные грибы промыть и переложить на дуршлаг, чтобы стекла вода.

3. Вскипятить воду для маринада. Сразу добавить в нее все соль, сахар, перец и гвоздику и грибы. Варить 30 минут. Впрочем, когда пройдет 25 минут, в воду нужно добавить уксус.

4. На дно стеклянных банок выложить по 1 лавровому листику и 1 зубчику чеснока. Выложить грибы с маринадом и герметично закрыть крышками. Хранить грибы следует в темном прохладном месте.

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