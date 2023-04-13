Как правильно консервировать маслята: самый простой способ
Консервированные грибы – бюджетная закуска, которую можно встретить на любом праздничном столе. Они готовятся легко и для приготовления понадобится не так много ингредиентов.
Наиболее распространенными и универсальными считаются маринованные маслята. Несмотря на тепловую обработку, эти грибочки все равно получаются очень упругими, хрустящими и отлично держат форму в банке. Редакция FoodOboz расскажет вам о некоторых правилах консервации и поделится самым простым рецептом маринованных маслят.
Важнейшими этапами консервирования маслят считается чистка и отварка.
Очищать маслята советуют в сухом виде и обязательно в первые 10-12 часов после сбора. Срок хранения таких грибов небольшой.
Очищенные грибы следует залить холодной водой и поставить на огонь. Их следует довести до кипения и варить примерно 20–25 минут, добавив 1–2 ст. л. соли и 3-4 ст. л. уксуса. После варки грибочки нужно промыть под холодной водой.
Маринованные маслята со специями и чесноком
Ингредиенты:
- маслята – 2 кг
- вода – 1 л
- сахар – 2 ст. л.
- соль – 4 ст. л.
- лавровый лист – 3 шт
- перец душистый – 6 горошин
- гвоздика – 3 шт
- уксус – 3 ч. л.
- чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Как отмечалось, для начала нужно почистить и отварить грибы в подсоленной воде. Если грибы большие – лучше разрезать их пополам.
2. Отваренные грибы промыть и переложить на дуршлаг, чтобы стекла вода.
3. Вскипятить воду для маринада. Сразу добавить в нее все соль, сахар, перец и гвоздику и грибы. Варить 30 минут. Впрочем, когда пройдет 25 минут, в воду нужно добавить уксус.
4. На дно стеклянных банок выложить по 1 лавровому листику и 1 зубчику чеснока. Выложить грибы с маринадом и герметично закрыть крышками. Хранить грибы следует в темном прохладном месте.
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