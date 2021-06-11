Как правильно мариновать шашлык из свинины

Испортить напрочь любой пикник может невкусный шашлык. Но, чтобы этого не произошло, стоит знать несколько простых правил, во-первых – при выборе качественного мяса, а во-вторых – как его замариновать, ведь все виды мяса требуют разных маринадов.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта маринадов для самого подходящего мяса к шашлыку – именно свинина, с ними она получается наибольше сочной и вкусной, а готовится быстро и легко.

1. Маринад на основе меда и соевого соуса

Как вкусно замариновать мясо

Ингредиенты:

мед – 3 ст. л.

соевый соус – 5 ст. л.

дольки чеснока – 4 зуб.

горчица – 2 ст. л.

кориандр и черный молотый перец – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

Смешайте соевый соус и мед, в эту смесь добавьте чеснок и специи, все хорошо перемешайте. Мясо выложить и залить маринадом, отправить в холодильник на сутки.

2. Маринад на красном вине

Главный секрет хорошего шашлыка – хороший маринад

Ингредиенты:

красное вино сухое – 300-350 мл

лук – 1-2 шт.

лавровый лист – 2 шт.

розмарин свежий – 2 веточки

Способ приготовления:

Мясо порежьте, посолите, поперчите и отожмите мясо руками, чтобы приправы раскрыли вкус мяса. Лук почистите, порежьте кольцами, хорошо отожмите его также руками, чтобы он отдал весь сок. После этого к луку добавьте розмарин и так оставьте на 15 минут. По истечению времени лук выложите их к мясу и залейте вином, добавьте лавровый лист. Отправьте шашлык на сутки в холодильник, чтобы он хорошо замариновался или хотя бы на 2-3 часа, если нет времени. ​​​​​​​

Для шашлыка нужно выбирать хорошее мясо

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