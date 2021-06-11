Как правильно мариновать шашлык из свинины

Испортить напрочь любой пикник может невкусный шашлык. Но, чтобы этого не произошло, стоит знать несколько простых правил, во-первых – при выборе качественного мяса, а во-вторых – как его замариновать, ведь все виды мяса требуют разных маринадов.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта маринадов для самого подходящего мяса к шашлыку – именно свинина, с ними она получается наибольше сочной и вкусной, а готовится быстро и легко.
1. Маринад на основе меда и соевого соуса
Ингредиенты:
мед – 3 ст. л.
соевый соус – 5 ст. л.
дольки чеснока – 4 зуб.
горчица – 2 ст. л.
кориандр и черный молотый перец – по 1 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте соевый соус и мед, в эту смесь добавьте чеснок и специи, все хорошо перемешайте.
Мясо выложить и залить маринадом, отправить в холодильник на сутки.
2. Маринад на красном вине
Ингредиенты:
красное вино сухое – 300-350 мл
лук – 1-2 шт.
лавровый лист – 2 шт.
розмарин свежий – 2 веточки
Способ приготовления:
Мясо порежьте, посолите,
поперчите и отожмите мясо руками, чтобы приправы раскрыли вкус мяса.
Лук почистите, порежьте кольцами, хорошо отожмите его также руками, чтобы он отдал весь сок.
После этого к луку добавьте розмарин и так оставьте на 15 минут.
По истечению времени лук выложите их к мясу и залейте вином, добавьте лавровый лист.
Отправьте шашлык на сутки в холодильник, чтобы он хорошо замариновался или хотя бы на 2-3 часа, если нет времени.
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