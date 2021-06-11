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Как правильно мариновать шашлык из свинины

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Испортить напрочь любой пикник может невкусный шашлык. Но, чтобы этого не произошло, стоит знать несколько простых правил, во-первых – при выборе качественного мяса, а во-вторых – как его замариновать, ведь все виды мяса требуют разных маринадов.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта маринадов для самого подходящего мяса к шашлыку – именно свинина, с ними она получается наибольше сочной и вкусной, а готовится быстро и легко.

1. Маринад на основе меда и соевого соуса

Как вкусно замариновать мясо
Как вкусно замариновать мясо

Ингредиенты:

  • мед – 3 ст. л.

  • соевый соус – 5 ст. л.

  • дольки чеснока – 4 зуб.

  • горчица – 2 ст. л.

  • кориандр и черный молотый перец – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте соевый соус и мед, в эту смесь добавьте чеснок и специи, все хорошо перемешайте.

  2. Мясо выложить и залить маринадом, отправить в холодильник на сутки.

2. Маринад на красном вине

Главный секрет хорошего шашлыка – хороший маринад
Главный секрет хорошего шашлыка – хороший маринад

Ингредиенты:

  • красное вино сухое – 300-350 мл

  • лук – 1-2 шт.

  • лавровый лист – 2 шт.

  • розмарин свежий – 2 веточки

Способ приготовления:

  1. Мясо порежьте, посолите,

    поперчите и отожмите мясо руками, чтобы приправы раскрыли вкус мяса.

  2. Лук почистите, порежьте кольцами, хорошо отожмите его также руками, чтобы он отдал весь сок.

  3. После этого к луку добавьте розмарин и так оставьте на 15 минут.

  4. По истечению времени лук выложите их к мясу и залейте вином, добавьте лавровый лист.

  5. Отправьте шашлык на сутки в холодильник, чтобы он хорошо замариновался или хотя бы на 2-3 часа, если нет времени.

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Для шашлыка нужно выбирать хорошее мясо
Для шашлыка нужно выбирать хорошее мясо

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
мясо еда рецепт пикник
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