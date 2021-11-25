Как правильно мариновать свиные ребра, чтобы они были сочными: подсказка от Эктора Хименеса-Браво

Маринованные свиные ребра – изысканное горячее блюдо, которое может стать коронным на новогоднем праздничном столе. Пряный, немного сладковатый вкус и нежное ароматное мясо не оставят гостей равнодушными. Но для того, чтобы угощение получилось именно таким, нужно соблюдать особую технологию приготовления.

Секретами вкусных маринованных свиных ребер в особом соусе поделился звездный шеф-повар Эктор Хименес Браво на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

ребра свиные – 1 кг

Маринад рассчитать в соотношении 3:2:1:

коричневый сахар

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копченая паприка

чеснок гранулированный

Способ приготовления:

1. Ребра хорошо промыть, очистить от плёнки.

2. Смешать ингредиенты маринада в одной емкости.

3. Ребра хорошо обвалять и смазать смесью.

4. Оставить мариноваться на 12-24 часа в холодильнике.

5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа.

6. Достать, смазать соусом BBQ, сверху посыпать зеленым луком.

Лайфхаки приготовлению ребер от Эктора

1. Ребра удобно мариновать в пакетах-слайдерах. Таким образом мясо впитывает все соки. Также такие контейнеры не занимают много места.

2. Если ребер несколько полосок, нужно каждое отдельно замотать в крепкую фольгу, чтобы жир не вытекал и остался внутри.

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