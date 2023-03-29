Если вы отвариваете яйца для салатов, супов и других блюд – не слишком заморачиваетесь над внешним видом продукта. Потому что потом все равно нужно нарезать или тереть яйцо. Но если это Пасхальный декор – скорлупа должна остаться целой, а середина без повреждений.

Редакция FoodOboz расскажет о том, как правильно варить Пасхальные яйца разной консистенции. Для того, чтобы продукт имел идеальную текстуру – его нужно подготовить.

Как подготовить яйца к отвариванию.

Продукт нужно вынуть из холодильника и оставить минимум на два часа при комнатной температуре. Таким образом, скорлупа точно не треснет, когда вы будете варить яйца. Если же у вас нет столько времени – сделайте маленькое отверстие иглой с округлой стороны, чтобы выходил воздух.

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Способы отваривания яиц

На круто

1. Яйца залить холодной водой.

2. Поставить кастрюлю на маленький огонь (средний).

3. После закипания отсчитайте шестьдесят секунд. Такое количество времени необходимо для того, чтобы схватился белок. Для большей плотности нужно подождать еще 30 секунд.

4. Яйца нужно вынуть сразу из воды и подавать на подставках.

Яйца в мешочек

Такие яйца хорошо держат форму, но внутри желток остается немного жидким. Если вы любите именно такую консистенцию – соблюдайте следующую технологию:

1. Залейте яйца холодной водой и поставьте на огонь.

2. Сразу после закипания сделайте маленький огонь и отсчитайте 3 минуты.

3. Готовые яйца переложите в холодную воду со льдом.

4. Для очищения нужно легко разбить скорлупу ложкой и снимать скорлупу под легкой струей холодной воды.

Круто сваренные яйца

Технология такого отваривания отличается тем, что после закипания нужно отсчитать 6 минут.

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