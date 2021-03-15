Великий пост 2021: календарь питания, меню по дням недели

Самый строгий пост в году – Великий пост – в 2021-м начался в понедельник 15 марта и закончится в субботу 1 мая. Редакция OBOZREVATEL рассказывает, как правильно питаться в этот период.

Особо строгий пост в первую и последнюю недели. В будние дни на этих неделях можно есть только один раз, вечером. По субботам и воскресеньям разрешены обед и ужин. При этом любые продукты животного происхождения есть запрещается.

В понедельник, 15 марта, необходимо полностью отказаться от еды, можно только пить воду и чай без сахара. Далее питание каждую неделю должно проходить по следующей схеме:

Понедельник, среда, пятница. Сухоядение, холодная пища без масла.

Вторник, четверг. Употребление горячей постной еды.

Суббота, воскресенье . Можно добавлять в еду растительное масло.

На седьмой день разрешается пригубить вина.

Питание в пост должно быть разнообразным и сбалансированным, свой рацион нужно формировать на основе овощей, фруктов, злаков и бобовых. Продукты, как правило, во время поста варят, а также готовят на пару или гриле.

Перед тем, как войти в пост, обязательно нужно проконсультироваться с врачом беременным и людям с хроническими заболеваниями. Церковь разрешает воздержаться от поста кормящим женщинам, военным, студентам, а также людям, чья работа связана с большими энергетическими затратами.

Далее рассказываем вам, что можно есть по конкретным дням.

16, 18, 23, 25, 30 марта; 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 апреля. Можно есть горячую еду с растительным маслом. Можно готовить каши, супы, пюре и грибы.

17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 марта; 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля. Можно употреблять продукты растительного происхождения без термической обработки. В меню этих дней может быть вода, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

20, 21, 27, 28 марта; 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля. Можно есть горячие блюда с растительным маслом. Также в эти дни разрешается употреблять натуральное вино.

24 апреля 2021, Лазарева Суббота. В этот день можно есть рыбу и блюда из нее, вареную и тушеную пищу растительного происхождения, также в блюда можно добавлять растительное масло.

7 апреля 2021, Благовещение. Разрешается употреблять рыбу, морепродукты, вареные и тушеные блюда растительного происхождения с добавлением растительного масла.

25 апреля 2021, Вербное Воскресенье. Разрешены рыбные блюда, можно кушать вареные и тушеные продукты с добавлением растительного масла.

В Страстную пятницу, 30 апреля 2021 года, рекомендовано полное воздержание от еды.

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