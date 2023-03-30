Пасхальные яйца – обязательный элемент на праздничном пасхальном столе. Их можно по-разному красить, а также делать красивые рисунки. Для покраски яиц в домашних условиях можно использовать безопасные красители, среди которых: чай каркаде, паприка, луковая шелуха, рис, вино красное, куркума, сок свеклы.

Редакция FoodOboz делится простым и эффективным способом, как быстро и правильно покрасить яйца свекольным соком.

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Ингредиенты:

яйца

свекла сырая

уксус – 1 ст. л.на каждых 50 мл. сока

вода

соль – 1-2 ч. л. на 1 л воды

Способ приготовления:

1. Яйца варите около 7-10 минут.

2. Свеклу очистите, натрите и отожмите сок, процедите его через сито или марлю.

3. В сок добавьте уксус, перемешайте.

4. Яйца переложите в эту смесь и оставьте на 15-30 минут. Время от времени переворачивайте их, чтобы цвет был равномерным.

5. Переложите яйца на тарелку и дайте им хорошо высохнуть. Не натирайте маслом, чтобы цвет был равномерным.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и правильно покрасить яйца чаем каркаде, чтобы цвет был насыщенным и равномерным.