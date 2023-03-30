Как правильно покрасить яйца соком свеклы: делимся технологией

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как покрасить яйца свекольным соком

Пасхальные яйца – обязательный элемент на праздничном пасхальном столе. Их можно по-разному красить, а также делать красивые рисунки. Для покраски яиц в домашних условиях можно использовать безопасные красители, среди которых: чай каркаде, паприка, луковая шелуха, рис, вино красное, куркума, сок свеклы. 

Пасхальные яйца

Редакция FoodOboz делится простым и эффективным способом, как быстро и правильно покрасить яйца свекольным соком. 

Как правильно покрасить яйца соком свеклы
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Ингредиенты: 

  • яйца
  • свекла сырая 
  • уксус – 1 ст. л.на каждых 50 мл. сока 
  • вода
  • соль – 1-2 ч. л. на 1 л воды 

Способ приготовления: 

1. Яйца варите около 7-10 минут. 

Как правильно сварить яйца, чтобы они не трескались

2. Свеклу очистите, натрите и отожмите сок, процедите его через сито или марлю.

3. В сок добавьте уксус, перемешайте. 

Свекла в сыром виде для приготовления сока

4. Яйца переложите в эту смесь и оставьте на 15-30 минут. Время от времени переворачивайте их, чтобы цвет был равномерным. 

5. Переложите яйца на тарелку и дайте им хорошо высохнуть. Не натирайте маслом, чтобы цвет был равномерным. 

Яйца покрашенные свекольным соком

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и правильно покрасить яйца чаем каркаде, чтобы цвет был насыщенным и равномерным. 

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