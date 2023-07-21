Как правильно приготовить гуакамоле: рецепт полезной и летней закуски из авокадо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как правильно приготовить гуакамоле

Идеальная, холодная, летняя закуска – гуакамоле, основа которого – спелые авокадо, красный лук, помидоры и зелень. Очень важно, чтобы это блюдо было не слишком жидким. 

Как правильно готовить гуакамоле

Кулинар Ирина поделилась в Instagram  рецептом вкусного гуакамоле с авокадо, с кинзой, помидорами и чесноком. 

Рецепт гуакамоле
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Ингредиенты:

  • авокадо – 4-5 шт.
  • сок лайма или лимона 
  • помидоры черри – 4-5 шт. 
  • кинза – пучок 
  • красный лук – 1/2 шт. 
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • соль, перец, острый перец – по вкусу 
  • оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Авокадо очистите, нарежьте, добавьте соль, сок лайма или лимона и разомните вилкой. 

Приготовление гуакамоле

2. Помидоры порежьте и добавьте к авокадо вместе с мелко нарезанным луком и зеленью кинзы, туда же добавьте чеснок, соль, черный перец, острый перец по вкусу и полейте оливковым маслом.

Готовая закуска

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