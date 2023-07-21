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Как правильно приготовить гуакамоле: рецепт полезной и летней закуски из авокадо
Идеальная, холодная, летняя закуска – гуакамоле, основа которого – спелые авокадо, красный лук, помидоры и зелень. Очень важно, чтобы это блюдо было не слишком жидким.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного гуакамоле с авокадо, с кинзой, помидорами и чесноком.
Ингредиенты:
- авокадо – 4-5 шт.
- сок лайма или лимона
- помидоры черри – 4-5 шт.
- кинза – пучок
- красный лук – 1/2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль, перец, острый перец – по вкусу
- оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Авокадо очистите, нарежьте, добавьте соль, сок лайма или лимона и разомните вилкой.
2. Помидоры порежьте и добавьте к авокадо вместе с мелко нарезанным луком и зеленью кинзы, туда же добавьте чеснок, соль, черный перец, острый перец по вкусу и полейте оливковым маслом.
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