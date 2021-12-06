Как правильно приготовить классический тирамису: секретами поделился Эктор Хименес-Браво

Любимое угощение многих – вкусный десерт с горьким ароматом кофе и нежным кремом – "Тирамису". Существует очень много рецептов этого блюда, среди которых каждый точно найдет именно свой, но неизменным остается – классический.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделимся в Instagram рецептом классического десерта, который очень просто готовится и станет прекрасным вариантом угощения, как для праздника, так и для ежедневного чаепития.

Ингредиенты:

Савоярди – 400 г

Любимый ликер – 30 г

Желтки – 5 шт.

Сахар – 125 г

Сливки 30% – 400 г

Сыр маскарпоне – 425 г

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Сваренный кофе – 300 г

Какао порошок для украшения

Ванильный экстракт

Способ приготовления:

1. Желтки взбейте с сахаром, чтобы он хорошо растворился.

2. Взбейте сливки.

3. Добавьте в яичную смесь маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт, перемешайте.

4. Смешайте готовый кофе с ликером.

5. Савоярди вымачиваем в кофе 2-3 секунды и выкладываем по форме, сверху на печенье щедро намажьте крем, снова слой савоярди и последний слой крема.

6. Присыпьте какао, но можно и перед подачей.

7. Отправьте готовый торт в холодильник на 2 часа.

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