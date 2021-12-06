Как правильно приготовить классический тирамису: секретами поделился Эктор Хименес-Браво
Любимое угощение многих – вкусный десерт с горьким ароматом кофе и нежным кремом – "Тирамису". Существует очень много рецептов этого блюда, среди которых каждый точно найдет именно свой, но неизменным остается – классический.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделимся в Instagram рецептом классического десерта, который очень просто готовится и станет прекрасным вариантом угощения, как для праздника, так и для ежедневного чаепития.
Ингредиенты:
Савоярди – 400 г
Любимый ликер – 30 г
Желтки – 5 шт.
Сахар – 125 г
Сливки 30% – 400 г
Сыр маскарпоне – 425 г
Сваренный кофе – 300 г
Какао порошок для украшения
Ванильный экстракт
Способ приготовления:
1. Желтки взбейте с сахаром, чтобы он хорошо растворился.
2. Взбейте сливки.
3. Добавьте в яичную смесь маскарпоне, взбитые сливки и ванильный экстракт, перемешайте.
4. Смешайте готовый кофе с ликером.
5. Савоярди вымачиваем в кофе 2-3 секунды и выкладываем по форме, сверху на печенье щедро намажьте крем, снова слой савоярди и последний слой крема.
6. Присыпьте какао, но можно и перед подачей.
7. Отправьте готовый торт в холодильник на 2 часа.
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