Крем-сыр – очень вкусная закуска, которую лучше готовить из молока, кефира и специй. Еще в сыр можно добавить грибы, зелень, лук, чеснок.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного крем-сыра из молока и сметаны со специями, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

кефир – 1 л

сметана – 350 г

соль – 1 ч. л.

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте сметану, перемешайте, всыпьте специи и снова перемешайте. Оставьте на 1 час.

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2. На кастрюлю поставьте дуршлаг, накройте марлей (сложенную в 4 раза), вылейте готовую смесь, завяжите марлю и сверху поставьте тяжелую банку.

3. Оставьте в холодильнике на 12 часов, после можно есть вкусный крем-сыр.

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