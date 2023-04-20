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Как правильно приготовить крем-сыр: делимся самым простым рецептом
Крем-сыр – очень вкусная закуска, которую лучше готовить из молока, кефира и специй. Еще в сыр можно добавить грибы, зелень, лук, чеснок.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного крем-сыра из молока и сметаны со специями, который готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- кефир – 1 л
- сметана – 350 г
- соль – 1 ч. л.
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. В кефир добавьте сметану, перемешайте, всыпьте специи и снова перемешайте. Оставьте на 1 час.
2. На кастрюлю поставьте дуршлаг, накройте марлей (сложенную в 4 раза), вылейте готовую смесь, завяжите марлю и сверху поставьте тяжелую банку.
3. Оставьте в холодильнике на 12 часов, после можно есть вкусный крем-сыр.
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