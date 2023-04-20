Как правильно приготовить крем-сыр: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт крем-сыра

Крем-сыр – очень вкусная закуска, которую лучше готовить из молока, кефира и специй. Еще в сыр можно добавить грибы, зелень, лук, чеснок. 

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного крем-сыра из молока и сметаны со специями, который готовится 10 минут. 

Рецепт крем-сыра

Ингредиенты:

  • кефир – 1 л
  • сметана – 350 г
  • соль – 1 ч. л. 
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте сметану, перемешайте, всыпьте специи и снова перемешайте. Оставьте на 1 час. 

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Кефир и сметана

2. На кастрюлю поставьте дуршлаг, накройте марлей (сложенную в 4 раза), вылейте готовую смесь, завяжите марлю и сверху поставьте тяжелую банку.

Как правильно готовить крем-сыр

3. Оставьте в холодильнике на 12 часов, после можно есть вкусный крем-сыр. 

Готовый крем-сыр

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