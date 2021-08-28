Как правильно приготовить миндальное молоко дома – самый простой способ
Миндальное молоко – прекрасная альтернатива обычному молоку, к тому же оно намного полезнее. Также оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему за счет жирных кислот омега-3, а самое главное – его с легкостью можно приготовить дома.
Сегодня редакция FoodOboz делится легким рецептом правильного приготовления миндального молока дома.
Перед тем, как приступить к готовке молока, вам достаточно будет всего лишь – выбрать хороший, качественный сырой миндаль и отфильтровать воду.
Ингредиенты:
сырой миндаль – 1 стакан
отфильтрованная вода – 4 стакана
мед по желанию – 1 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Орехи замочите в холодной воде на ночь, после – процедите через дуршлаг и промойте в холодной воде.
Переложите его в блендер, добавьте 4 стакана воды и перебейте до однородности.
Процедите через марлю несколько ко раз, перелейте в стеклянную посуду, можно добавить ложку меда, но это не обязательно, ведь оно на вкус и так будет сладковатым.
Обязательно поставьте его в холодильник.
Стоит отметить, что хранить миндальное молоко в охлажденном виде можно 4-5 дней.
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