Как правильно приготовить миндальное молоко дома – самый простой способ

Миндальное молоко – прекрасная альтернатива обычному молоку, к тому же оно намного полезнее. Также оно благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему за счет жирных кислот омега-3, а самое главное – его с легкостью можно приготовить дома.

Сегодня редакция FoodOboz делится легким рецептом правильного приготовления миндального молока дома.

Перед тем, как приступить к готовке молока, вам достаточно будет всего лишь – выбрать хороший, качественный сырой миндаль и отфильтровать воду.

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Ингредиенты:

сырой миндаль – 1 стакан

отфильтрованная вода – 4 стакана

мед по желанию – 1 ч. л.

​​​​​​​соль – щепотка

Способ при​​​​​​​готовления:

Орехи замочите в холодной воде на ночь, после – процедите через дуршлаг и промойте в холодной воде. Переложите его в блендер, добавьте 4 стакана воды и перебейте до однородности. Процедите через марлю несколько ко раз, перелейте в стеклянную посуду, можно добавить ложку меда, но это не обязательно, ведь оно на вкус и так будет сладковатым. Обязательно поставьте его в холодильник.

Стоит отметить, что хранить миндальное молоко в охлажденном виде можно 4-5 дней.

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