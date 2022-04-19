Паска-краффин – отличный и оригинальный вариант пасхального угощения. Отличается она от классической только необычной формой. Что касается теста, оно тоже дрожжевое и с большим количеством сухофруктов, орехов, сухофруктов, благодаря чему она и получается очень ароматной, воздушной и очень вкусной.

Кулинар, фудблогер Анна ( anny.cooking) поделилась в Instagram рецептом очень вкусной паски-краффина, который вы очень просто приготовите дома.

Ингредиенты:

мука – 550 г

молоко – 200 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

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сухие дрожжи – 12 г

сливочное масло – 30 г

ванильный сахар – 10 г

Для смазывания:

сливочное масло – 80 г

изюм, сухофрукты, орехи, шоколад – 150 г

Способ приготовления:

1. Опара: соедините теплое молоко с дрожжами, добавьте 20 г сахара и 3 ст. л. муки из общего количества, хорошо перемешайте и оставьте опару подойти на 30 минут.

2. Взбейте отдельно венчиком яйца с оставшимся сахаром, добавьте соль, перемешайте и добавьте подошедшую опару, остальную муку и замешайте тесто, оно будет липким.

3. Замочите изюм, оставьте на 15-20 минут, чтобы он хорошо набух, после хорошо промойте его водой.

4. После переложите его на поверхность и введите мягкое масло, снова хорошо вымешайте 10-15 мин, тесто должно не липнуть в руки.

5. Переложите его в миску смазанную каплей масла и оставьте так еще на 1 час, чтобы оно подошло.

6. В готовое тесто добавьте изюм, перемешайте тесто.

7. Тесто поделите на 4 ровных части.

8. Поверхность присыпьте мукой, раскатайте тесто в прямоугольник размером 40х30 см, смажьте мягким сливочным маслом, распределите начинку, закрутите в плотный рулет, разрежьте и скрутите.

​​​​​​​9. Накройте крафины полотенцем и дайте подойти около 1 часа.

10. После поставьте выпекать их на нижнем уровне 45 минут при 170 С.

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