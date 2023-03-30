Как правильно приготовить паску-крафин: пошаговый рецепт
Паска-краффин – отличный и оригинальный вариант пасхальной выпечки. Ее можно готовить из творожного и дрожжевого теста, которое содержит большое количество сухофруктов, благодаря чему краффин получается в меру сочным, влажным и очень мягким.
Фудблогер Оксана подгайная (ksy.gapin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхальных краффинов с изюмом.
Ингредиенты:
Опара:
- дрожжи свежие – 20 г\сухие – 8 г
- сахар – 40 г
- молоко – 300 мл
- мука – 160 г
Тесто:
- яйца – 2 шт
- сахар – 100 г
- ваниль
- мука – 500 г
- мягкое сливочное масло – 100 г
Начинка:
- изюм – 300 г
- сливочное масло – 100 г
Способ приготовления:
1. Изюм залить водой на некоторое время, после чего просушить бумажными полотенцами.
2. Для приготовления опары нужно развести дрожжи в молоке, добавить сахар и муку. Оставить в тепле на 15-20 минут.
3. К готовой опаре добавить яйца, сахар, ваниль и муку, замесить тесто.
4. В несколько этапов добавить в тесто масло, перемешать тесто, чтобы было гладким и эластичным. Готовое тесто выложить в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем или пленкой, оставить в тепле на 2 часа.
5. Готовое тесто разделить на 5 частей, раскатать каждую прямоугольник, смазать сливочным маслом и посыпать изюмом. Завернуть сначала в рулетик, затем порезать его пополам (не доходя до края) и каждую половинку завернуть в улитку.
6. Выложить краффины в формы, смазанные маслом и оставить на 1 час.
7. Смазать краффины яйцом, выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
8. Готовые краффины присыпать пудрой.
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