Паска-краффин – отличный и оригинальный вариант пасхальной выпечки. Ее можно готовить из творожного и дрожжевого теста, которое содержит большое количество сухофруктов, благодаря чему краффин получается в меру сочным, влажным и очень мягким.

Фудблогер Оксана подгайная (ksy.gapin) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пасхальных краффинов с изюмом.

Ингредиенты:

Опара:

дрожжи свежие – 20 г\сухие – 8 г

сахар – 40 г

молоко – 300 мл

мука – 160 г

Тесто:

яйца – 2 шт

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сахар – 100 г

ваниль

мука – 500 г

мягкое сливочное масло – 100 г

Начинка:

изюм – 300 г

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Изюм залить водой на некоторое время, после чего просушить бумажными полотенцами.

2. Для приготовления опары нужно развести дрожжи в молоке, добавить сахар и муку. Оставить в тепле на 15-20 минут.

3. К готовой опаре добавить яйца, сахар, ваниль и муку, замесить тесто.

4. В несколько этапов добавить в тесто масло, перемешать тесто, чтобы было гладким и эластичным. Готовое тесто выложить в смазанную растительным маслом миску, накрыть полотенцем или пленкой, оставить в тепле на 2 часа.

5. Готовое тесто разделить на 5 частей, раскатать каждую прямоугольник, смазать сливочным маслом и посыпать изюмом. Завернуть сначала в рулетик, затем порезать его пополам (не доходя до края) и каждую половинку завернуть в улитку.

6. Выложить краффины в формы, смазанные маслом и оставить на 1 час.

7. Смазать краффины яйцом, выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

8. Готовые краффины присыпать пудрой.

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