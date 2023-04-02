Как правильно приготовить паску в мультиварке: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно приготовить паску в мультиварке: самый простой рецепт

Главным атрибутом светлого праздника Пасхи является домашняя выпечка – пасха. Готовить ее можно из разного теста и даже творога, а также разными способами: в печи, духовке, хлебопечке и мультиварке.

Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт домашней паски, которую вы легко приготовите в мультиварке.

Как приготовить паску в мультиварке

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи – 15 г
  • мука – 500 г
  • соль
  • молоко – 100 мл
  • сахар – 2/3 ст.
  • сливочное масло – 100 г
  • растительное масло – 3 ст. л.
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  • яйца – 3 шт
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Нагреть молоко до теплого состояния и развести в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешайте и оставьте на 15 минут.

2. Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли в мягкую белую пену.

Тесто на паску

3. Отдельно взбить желтки с оставшимся сахаром. Получившуюся массу добавить в опару и сразу постепенно добавить белки и щепотку соли. Перемешать.

4. Постепенно насыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки маслом.

5. Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месить примерно 10 минут. Переложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа.

Ароматная паска в мультиварке

6. Как только тесто увеличится в объеме, выложить его на стол и добавить изюм (его нужно предварительно замочить в кипятке).

7. Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом и выложить тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим "Подогрев" на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут.

Домашняя паска с глазурью

8. После этого нужно выпекать паску в режиме "Выпечка" 60 минут, затем еще 30-40.

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