Как правильно приготовить паску в мультиварке: самый простой рецепт
Главным атрибутом светлого праздника Пасхи является домашняя выпечка – пасха. Готовить ее можно из разного теста и даже творога, а также разными способами: в печи, духовке, хлебопечке и мультиварке.
Редакция FoodOboz выбрала для вас удачный рецепт домашней паски, которую вы легко приготовите в мультиварке.
Ингредиенты:
- сухие дрожжи – 15 г
- мука – 500 г
- соль
- молоко – 100 мл
- сахар – 2/3 ст.
- сливочное масло – 100 г
- растительное масло – 3 ст. л.
- яйца – 3 шт
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Нагреть молоко до теплого состояния и развести в нем дрожжи. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
2. Взбить яичные белки с сахаром и щепоткой соли в мягкую белую пену.
3. Отдельно взбить желтки с оставшимся сахаром. Получившуюся массу добавить в опару и сразу постепенно добавить белки и щепотку соли. Перемешать.
4. Постепенно насыпать муку. Замесить мягкое тесто, но перед тем смазать руки маслом.
5. Выложить тесто на поверхность и добавить сливочное масло. Месить примерно 10 минут. Переложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить на 1,5 часа.
6. Как только тесто увеличится в объеме, выложить его на стол и добавить изюм (его нужно предварительно замочить в кипятке).
7. Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом и выложить тесто. Оно должно занимать 1/3 емкости. Включить режим "Подогрев" на 20 минут. Затем оставить тесто подходить на 40 минут.
8. После этого нужно выпекать паску в режиме "Выпечка" 60 минут, затем еще 30-40.
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