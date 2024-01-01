Как правильно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся советами и рецептом салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Какой салат приготовить с печенью

Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, салатов. Еще печень можно жарить с овощами, тушить в сметане.

Что приготовить из печени

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата с печенью, помидорами и вкусной заправкой.

Чтобы печень не была горькой, ее нужно залить предварительно молоком!

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • печень куриная – 350-400 г
  • масло – 2 ст. л.
  • специи: соль, перец – по вкусу
  • масло – 1 ст. л.
  • сахар – 2 ч. л.
  • апельсин – 2 шт.
  • руккола – 75 г
  • огурец – 1 шт.
  • помидоры-черри – 250 г

Для заправки:

  • мед – 8 ч. л.
  • масло (нерафинированное) – 12 ст. л.
  • горчица французская – 4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Печень помойте, почистите и порежьте на кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте печень. На большом огне поджарить ее с двух сторон, добавьте специи, долейте немного воды, накройте крышкой и протушите 5 минут. Уберите крышку, добавьте масло и помешивайте еще несколько минут.

Жареная печень

2. Разогрейте сковороду. Равномерно распределите сахар и выложите дольки апельсина. Поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Апельсины для салата

3. Для заправки: смешайте мед, растительное масло, горчицу.

Соус для салата

4. Соберите салат: на тарелку выложите рукколу, кусочки печен, кусочки огурца, половинки черри и апельсиновые дольки. Полейте заправкой.

Готовый салат

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