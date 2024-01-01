Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, салатов. Еще печень можно жарить с овощами, тушить в сметане.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата с печенью, помидорами и вкусной заправкой.

Чтобы печень не была горькой, ее нужно залить предварительно молоком!

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Ингредиенты:

печень куриная – 350-400 г

масло – 2 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

масло – 1 ст. л.

сахар – 2 ч. л.

апельсин – 2 шт.

руккола – 75 г

огурец – 1 шт.

помидоры-черри – 250 г

Для заправки:

мед – 8 ч. л.

масло (нерафинированное) – 12 ст. л.

горчица французская – 4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Печень помойте, почистите и порежьте на кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте печень. На большом огне поджарить ее с двух сторон, добавьте специи, долейте немного воды, накройте крышкой и протушите 5 минут. Уберите крышку, добавьте масло и помешивайте еще несколько минут.

2. Разогрейте сковороду. Равномерно распределите сахар и выложите дольки апельсина. Поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.

3. Для заправки: смешайте мед, растительное масло, горчицу.

4. Соберите салат: на тарелку выложите рукколу, кусочки печен, кусочки огурца, половинки черри и апельсиновые дольки. Полейте заправкой.

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