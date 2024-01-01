Как правильно приготовить печень, чтобы она не горчила: делимся советами и рецептом салата
Куриная печень – отличный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, салатов. Еще печень можно жарить с овощами, тушить в сметане.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата с печенью, помидорами и вкусной заправкой.
Чтобы печень не была горькой, ее нужно залить предварительно молоком!
Ингредиенты:
- печень куриная – 350-400 г
- масло – 2 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
- масло – 1 ст. л.
- сахар – 2 ч. л.
- апельсин – 2 шт.
- руккола – 75 г
- огурец – 1 шт.
- помидоры-черри – 250 г
Для заправки:
- мед – 8 ч. л.
- масло (нерафинированное) – 12 ст. л.
- горчица французская – 4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Печень помойте, почистите и порежьте на кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте печень. На большом огне поджарить ее с двух сторон, добавьте специи, долейте немного воды, накройте крышкой и протушите 5 минут. Уберите крышку, добавьте масло и помешивайте еще несколько минут.
2. Разогрейте сковороду. Равномерно распределите сахар и выложите дольки апельсина. Поджарьте с двух сторон до золотистой корочки.
3. Для заправки: смешайте мед, растительное масло, горчицу.
4. Соберите салат: на тарелку выложите рукколу, кусочки печен, кусочки огурца, половинки черри и апельсиновые дольки. Полейте заправкой.
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