Домашние оладьи умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они получаются не пышными, а также иногда они и пригорают. Чтобы они получились удачными, нужно правильно готовить тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить оладьи, чтобы они были пышными.

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Советы:

– муку нужно обязательно просеять;

– добавляйте не больше 1 яйца в основу;

– не добавлять много сахара, чтобы оладьи не пригорали;

– обязательно добавлять соду в кефир;

– лучшая основа для теста – теплый кефир;

Ингредиенты:

250 мл кефира комнатной температуры

1 яйцо

щепотка соли

3 ст. л. сахара(по желанию можно и больше)

ванильный сахар

240 г муки

пол чайной ложки соды

Способ приготовления:

1. В кефир добавьте соду, подождите, пока они вступят в реакцию.

2. Яйцо взбейте с сахаром и солью, добавьте кефир с содой в яичную массу, перемешайте.

3. Просейте в тесто муку и перемешайте до однородности и оставьте тесто на 15 минут.

4. Пожарьте оладьи на среднем огне на сковороде с маслом (можно и без, но тогда не будут такие румяные). Переверните оладьи на другую сторону, жарим 1-2 минуты, затем убавляем газ и накройте крышкой на 2 минуты, тогда они не будут сырыми.

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