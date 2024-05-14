Как правильно приготовить пышные и удачные оладьи: делимся 5 главными правилами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно приготовить пышные и удачные оладьи: делимся 5 главными правилами

Домашние оладьи умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они получаются не пышными, а также иногда они и пригорают. Чтобы они получились удачными, нужно правильно готовить тесто. 

Домашние оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить оладьи, чтобы они были пышными. 

Как приготовить пышные оладьи
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Советы:

– муку нужно обязательно просеять;

–  добавляйте не больше 1 яйца в основу;

– не добавлять много сахара, чтобы оладьи не пригорали;

– обязательно добавлять соду в кефир;

– лучшая основа для теста – теплый кефир;

Ингредиенты: 

  • 250 мл кефира комнатной температуры
  • 1 яйцо
  • щепотка соли
  • 3 ст. л. сахара(по желанию можно и больше)
  • ванильный сахар
  • 240 г муки
  • пол чайной ложки соды

Способ приготовления: 

1. В кефир добавьте соду, подождите, пока они вступят в реакцию.

Кефир для теста

2. Яйцо взбейте с сахаром и солью, добавьте кефир с содой в яичную массу, перемешайте. 

Приготовление теста

3. Просейте в тесто муку и перемешайте до однородности и оставьте тесто на 15 минут. 

Мука для приготовления теста

4. Пожарьте оладьи на среднем огне на сковороде с маслом (можно и без, но тогда не будут такие румяные). Переверните оладьи на другую сторону, жарим 1-2 минуты, затем убавляем газ и накройте крышкой на 2 минуты, тогда они не будут сырыми.

Готовые оладьи

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