Как правильно приготовить пышные и удачные оладьи: делимся 5 главными правилами
Домашние оладьи умеет готовить каждая хозяйка. Но, очень часто они получаются не пышными, а также иногда они и пригорают. Чтобы они получились удачными, нужно правильно готовить тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно готовить оладьи, чтобы они были пышными.
Советы:
– муку нужно обязательно просеять;
– добавляйте не больше 1 яйца в основу;
– не добавлять много сахара, чтобы оладьи не пригорали;
– обязательно добавлять соду в кефир;
– лучшая основа для теста – теплый кефир;
Ингредиенты:
- 250 мл кефира комнатной температуры
- 1 яйцо
- щепотка соли
- 3 ст. л. сахара(по желанию можно и больше)
- ванильный сахар
- 240 г муки
- пол чайной ложки соды
Способ приготовления:
1. В кефир добавьте соду, подождите, пока они вступят в реакцию.
2. Яйцо взбейте с сахаром и солью, добавьте кефир с содой в яичную массу, перемешайте.
3. Просейте в тесто муку и перемешайте до однородности и оставьте тесто на 15 минут.
4. Пожарьте оладьи на среднем огне на сковороде с маслом (можно и без, но тогда не будут такие румяные). Переверните оладьи на другую сторону, жарим 1-2 минуты, затем убавляем газ и накройте крышкой на 2 минуты, тогда они не будут сырыми.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: