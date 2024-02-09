Как правильно приготовить рыбу, чтобы она осталась вкусной и полезной: делимся оригинальным способом
Рыбу и морепродукты специалисты рекомендуют есть минимум 2-3 раза в неделю. Готовить сырую рыбу лучше всего в духовке, запекая с овощами и специями. Жарить рыбу не желательно, если хотите, чтобы она осталась полезной и вкусной.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в соли, которая будет очень нежной внутри.
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Ингредиенты:
- дорадо – 2 шт.
- 1 кг соли
- 50 мл воды
- 2 белка
- 1 лимон
- несколько веточек розмарина
Способ приготовления:
1. Срежьте плавники, удалите все внутренности, промойте рыбу. Выложите во внутрь ломтики лимона.
2. Смешайте соль с водой.
3. Выложите соль на противень с пергаментом, сверху рыбу и на рыбу еще соль, придайте форму и запекайте рыбу при 200 С 30 минут и после еще на 30 минут оставьте рыбу остыть.
Подавайте рыбу с лимоном!
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