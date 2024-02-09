Рыбу и морепродукты специалисты рекомендуют есть минимум 2-3 раза в неделю. Готовить сырую рыбу лучше всего в духовке, запекая с овощами и специями. Жарить рыбу не желательно, если хотите, чтобы она осталась полезной и вкусной.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в соли, которая будет очень нежной внутри.

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Ингредиенты:

дорадо – 2 шт.

1 кг соли

50 мл воды

2 белка

1 лимон

несколько веточек розмарина

Способ приготовления:

1. Срежьте плавники, удалите все внутренности, промойте рыбу. Выложите во внутрь ломтики лимона.

2. Смешайте соль с водой.

3. Выложите соль на противень с пергаментом, сверху рыбу и на рыбу еще соль, придайте форму и запекайте рыбу при 200 С 30 минут и после еще на 30 минут оставьте рыбу остыть.

Подавайте рыбу с лимоном!

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