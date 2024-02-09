Как правильно приготовить рыбу, чтобы она осталась вкусной и полезной: делимся оригинальным способом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить рыбу

Рыбу и морепродукты специалисты рекомендуют есть минимум 2-3 раза в неделю. Готовить сырую рыбу лучше всего в духовке, запекая с овощами и специями. Жарить рыбу не желательно, если хотите, чтобы она осталась полезной и вкусной.

Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом запеченной рыбы в соли, которая будет очень нежной внутри.

Рецепт рыбы
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Ингредиенты:

  • дорадо – 2 шт.
  • 1 кг соли
  • 50 мл воды
  • 2 белка
  • 1 лимон
  • несколько веточек розмарина

Способ приготовления:

1. Срежьте плавники, удалите все внутренности, промойте рыбу. Выложите во внутрь ломтики лимона.

Свежая рыба

2. Смешайте соль с водой.

Соль для приготовление рыбы

3. Выложите соль на противень с пергаментом, сверху рыбу и на рыбу еще соль, придайте форму и запекайте рыбу при 200 С 30 минут и после еще на 30 минут оставьте рыбу остыть.

Сколько выпекать рыбу в соли

Подавайте рыбу с лимоном!

Готовая рыба

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