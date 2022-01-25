Как правильно приготовить тосты, чтобы они были хрустящими сверху: полезный лайфхак

Вкусные хрустящие тосты с любимыми сладкими или солеными ингредиентами и чашка согревающего напитка – идеальное сочетание для создания уютной атмосферы и прекрасного настроения. А сейчас такое блюдо особенно актуальное, когда постоянно появляются новые девайсы, с которыми сделать его чрезвычайно легко. По традиционной технологии сыр добавляется внутрь сэндвича, но существует новая интересная технология подачи, которая сделает тост по-настоящему хрустящим.

Повар из Шотландии Toastie King приготовил супер хрустящий сэндвич, в котором сыр был не внутри, а сверху. Идея опубликована в TikTok.

Повар из Шотландии раскрыл свой любимый способ приготовления сырных тостов. Он рассказал, что для образования идеальной хрустящей корочки, сыр нужно добавлять прямо в тостерницу. Таким образом, хлеб выпекается равномерно и не горит, остается хрустящим. Такая вариация набрала более 800 тысяч просмотров.

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Подробная технология приготовления

1. На дно тостерницы положить сыр.

2. Дать немного расплавиться.

3. Затем добавить любую любимую начинку и сверху еще один кусочек хлеба.

4. Немного его прожарить.

5. Сверху добавить еще один слой сыра.

Может показаться, что после такого приготовления мыть тостерницу очень сложно, но шеф утверждает, что когда сыр еще горячий, его очень легко отчистить.

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