Как правильно приготовить цитрусовый курд: советы Лизы Глинской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог с цитрусовым кремом

Если вы хотите приготовить вкуснейший, очень нежный и ароматный крем для тортов, лучшим вариантом станет – именно курд. Который лучше всего сделать из цитрусов, так он будет иметь еще более насыщенный вкус и очень приятный аромат.

Судья "МастреШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале очень простым рецептом цитрусового курда, который придаст любому торту абсолютно новый, изысканный вкус и невероятный аромат. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Заварной крем
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Ингредиенты:

  • сахар – 100 г

  • яйца – 150 г

  • сливочное масло – 150 г

  • апельсиновый сок – 50 мл

  • сок лайма – 20 мл

  • цедра лайма – 1 ч. л.

  • цедра апельсина – 1 ч. л.

  • грейпфрутовый сок – 50 мл

  • цедра грейпфрута – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Первым делом – помойте грейпфрут, апельсин, лимон и лайм. Лучше всего их вообще ошпарить кипятком.

  2. Натрите цедру из всех фруктов и выдавите из них сок.

  3. Свежевыжатые фреши вылейте в сотейник, добавьте цедру, доведите до кипения и выключите.

  4. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром и добавьте в сотейник с остывшем фрешем, все тщательно и быстро размешайте, чтобы яйца не свернулись.

  5. Отправьте сотейник на огонь и доведите до кипения, постоянно все тщательно помешивая.

  6. Выключите огонь и добавьте в эту смесь сливочное масло, тщательно измельчите все до однородности погружным блендером.

  7. Готовый курд разлейте в соответствующую посуду, чтобы ее можно было закрыть сверху, охладите и отправьте в холодильник на 5-8 часов.

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Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась очень полезными секретами приготовления идеальной зеркальной глазури для муссовых десертов.

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