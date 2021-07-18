Как правильно приготовить цитрусовый курд: советы Лизы Глинской

Если вы хотите приготовить вкуснейший, очень нежный и ароматный крем для тортов, лучшим вариантом станет – именно курд. Который лучше всего сделать из цитрусов, так он будет иметь еще более насыщенный вкус и очень приятный аромат.

Судья "МастреШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась на своем YouTube-канале очень простым рецептом цитрусового курда, который придаст любому торту абсолютно новый, изысканный вкус и невероятный аромат. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

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Ингредиенты:

сахар – 100 г

яйца – 150 г

сливочное масло – 150 г

апельсиновый сок – 50 мл

сок лайма – 20 мл

цедра лайма – 1 ч. л.

цедра апельсина – 1 ч. л.

грейпфрутовый сок – 50 мл

цедра грейпфрута – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Первым делом – помойте грейпфрут, апельсин, лимон и лайм. Лучше всего их вообще ошпарить кипятком. Натрите цедру из всех фруктов и выдавите из них сок. Свежевыжатые фреши вылейте в сотейник, добавьте цедру, доведите до кипения и выключите. В отдельной миске смешайте яйца с сахаром и добавьте в сотейник с остывшем фрешем, все тщательно и быстро размешайте, чтобы яйца не свернулись. Отправьте сотейник на огонь и доведите до кипения, постоянно все тщательно помешивая. Выключите огонь и добавьте в эту смесь сливочное масло, тщательно измельчите все до однородности погружным блендером. Готовый курд разлейте в соответствующую посуду, чтобы ее можно было закрыть сверху, охладите и отправьте в холодильник на 5-8 часов.

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