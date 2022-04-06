Как правильно приготовить творожную паску-краффин: рецепт теста без дрожжей
Творожная паска-краффин – это идеальный рецепт для тех хозяек, кто любит экспериментировать. За необычным названием скрывается очень вкусная паска на основе творожного теста с изюмом. Она получается очень ароматной, мягкой внутри и в меру влажной.
Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожной паски-краффина.
Ингредиенты:
кисломолочный творог – 200 г
яйца – 1 шт
сливочное масло – 30 г
сахар – 80 г
ванильный сахар – 20 г
цедра 1\2 лимона
мука – 220 г
разрыхлитель – 8 г
Начинка:
растопленное сливочное масло – 50 г
орехи – 50 г
сухофрукты – 100 г
Способ приготовления:
1. Орехи измельчить в блендере.
2. Смешать творог, яйцо, сливочное масло, цедру лимона, щепотку соли, ванильный сахар и сахар. Взбить миксером.
3. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить тесто.
4. Готовое тесто раскатать в форме прямоугольника.
5. Смазать маслом. Посыпать орехами и сухофруктами. Завернуть в рулет.
6. Рулет по длине разрезать пополам, не доходя до краев. Заплести косичку и завернуть по кругу.
7. Положить в форму. Выпекать при температуре 170 градусов.
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