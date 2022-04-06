Творожная паска-краффин – это идеальный рецепт для тех хозяек, кто любит экспериментировать. За необычным названием скрывается очень вкусная паска на основе творожного теста с изюмом. Она получается очень ароматной, мягкой внутри и в меру влажной.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожной паски-краффина.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт

сливочное масло – 30 г

сахар – 80 г

ванильный сахар – 20 г

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цедра 1\2 лимона

мука – 220 г

разрыхлитель – 8 г

Начинка:

растопленное сливочное масло – 50 г

орехи – 50 г

сухофрукты – 100 г

Способ приготовления:

1. Орехи измельчить в блендере.

2. Смешать творог, яйцо, сливочное масло, цедру лимона, щепотку соли, ванильный сахар и сахар. Взбить миксером.

3. Добавить муку и разрыхлитель. Замесить тесто.

4. Готовое тесто раскатать в форме прямоугольника.

5. Смазать маслом. Посыпать орехами и сухофруктами. Завернуть в рулет.

6. Рулет по длине разрезать пополам, не доходя до краев. Заплести косичку и завернуть по кругу.

7. Положить в форму. Выпекать при температуре 170 градусов.

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