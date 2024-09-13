Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

Ленивые вареники не нужно лепить, что значительно экономит время на приготовлении. Но обязательно возьмите для таких изделий качественный творог. Также его нужно хорошо перемешать ложкой или взбить блендером, чтобы масса была нежной и однородной.

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Идея приготовления вкусных ленивых вареников опубликована на странице фудблогерки Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Подавать можно со сметаной, джемом или сгущенкой.

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • мед – 1-2 ч.л.
  • мука – 2-3 ст.л.(тесто должно быть пластичным)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

1. Все ингредиенты хорошо смешать ложкой или взбить блендером до однородности.

2. Сформировать "колбаску" из теста.

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

3. Немного запанировать в муке.

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

4. Нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

5. Варить в кипящей подсоленной воде 3 минуты.

Как правильно приготовить вкусные ленивые вареники: элементарный способ

6. Добавить сливочное масло по желанию.

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