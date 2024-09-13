Ленивые вареники не нужно лепить, что значительно экономит время на приготовлении. Но обязательно возьмите для таких изделий качественный творог. Также его нужно хорошо перемешать ложкой или взбить блендером, чтобы масса была нежной и однородной.

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Идея приготовления вкусных ленивых вареников опубликована на странице фудблогерки Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Подавать можно со сметаной, джемом или сгущенкой.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт.

мед – 1-2 ч.л.

мука – 2-3 ст.л.(тесто должно быть пластичным)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо смешать ложкой или взбить блендером до однородности.

2. Сформировать "колбаску" из теста.

3. Немного запанировать в муке.

4. Нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

5. Варить в кипящей подсоленной воде 3 минуты.

6. Добавить сливочное масло по желанию.

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