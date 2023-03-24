Березовый сок – очень полезный и освежающий напиток, в котором очень много витаминов и минералов. Сезон березового сока припадает на средину марта и до конца апрель, именно в это время сок будет наиболее полезным. Его можно пить сразу, а также можно консервировать с ягодами, цитрусовыми и специями.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, как правильно собирать сок и с чем его приготовить, чтобы напиток был полезным.

Как правильно собирать сок

Первое, что нужно помнить: диаметр ствола, из которого уже можно добывать сок, должно быть не менее 30 см. В настоящее время одним из самых эффективных методов сбора сока является система из капельниц, так как она нанесет минимальный ущерб дереву.

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С чем консервировать сок

1. Шиповник и мята

Сок 3 л доведите до кипения, добавь стакан сахара и 1/2 ч. л. лимонной кислоты. Положите в банку 5-7 ягод шиповника, залейте соком и законсервируйте.

2. Апельсин, изюм, лимон

Сок нужно вскипятить, добавить сахар и лимонную кислоту. После в банку положите ломтики апельсина, лимона и немного изюма, далее залейте в банку сок и закатайте.

3. Чай каркаде

Вскипятите сок, добавьте 200 г сахара. В банке положите 1 чайную ложку лимонной кислоты и 2 столовых ложки каркад, залейте сок в банку и закатайте крышкой.

4. Конфеты дюшес, барбарис и мятные

В банку положите по 3 конфеты. На 3 л сока добавьте 1/2 ч. л. лимонной кислоты, 250 г сахара и доведите до кипения. После закатайте банки, переверните банки, укутайте одеялом.

5. Ананас

Сок доведите до кипения с 1/2 ч. л. лимонного сока, и 250 г сахара. Ананас порежьте и по 2 кружка положите в банку, добавьте сок и закатайте. Переверните банку и укутайте одеялом.

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