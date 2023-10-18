Красная рыба – отличный источник белка, а также в ней есть необходимый всем витамин D. Стоит отметить, что даже в соленом виде в красной рыбе содержатся йод, железо, натрий, витамин Е. А также Рыба положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет защитные силы организма, насыщает белком.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом соленой красной рыбы, которую можно есть через 8 часов.

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Ингредиенты:

рыба – 300 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Из рыбы удалите косточки, просушите ее бумажным полотенцем или салфетками.

2. Смешайте соль с сахаром.

3. Легко натрите рыбу смесью соли с сахаром, переложите в контейнер/форму филе вниз, закройте его и поставьте в холодильник на 8-12 часов.

После слейте жидкость из контейнера, рыбу протрите полотенцем и можно есть!

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