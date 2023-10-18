Как правильно солить красную рыбу: проверенный рецепт из 2 ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Как вкусно засолить рыбу

Красная рыба – отличный источник белка, а также в ней есть необходимый всем витамин D. Стоит отметить, что даже в соленом виде в красной рыбе содержатся йод, железо, натрий, витамин Е. А также Рыба положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, укрепляет защитные силы организма, насыщает белком.

Как засолить красную рыбу

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом соленой красной рыбы, которую можно есть через 8 часов. 

Рецепт соленой красной рыбы
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Ингредиенты:

  • рыба – 300 г
  • соль – 1 ст. л. 
  • сахар – 1 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Из рыбы удалите косточки, просушите ее бумажным полотенцем или салфетками.

Свежая рыба

2. Смешайте соль с сахаром. 

Сахар с солью

3. Легко натрите рыбу смесью соли с сахаром, переложите в контейнер/форму филе вниз, закройте его и поставьте в холодильник на 8-12 часов.

Сколько солить рыбу

После слейте жидкость из контейнера, рыбу протрите полотенцем и можно есть! 

Соленая красная рыба в домашних условиях

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