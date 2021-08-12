Как правильно сварить вкусный плов: 5 секретов

Плов – достаточно сложное в приготовлении блюдо, для которого мало – просто выбрать правильный сорт риса и мясо. Но зная несколько нюансов – вы точно сможете приготовить очень вкусное и пряное блюдо.

Редакция FoodOboz делится 5 секретами приготовления идеального плова, которым вы точно сможете удивить близких и гостей.

1. Сорт риса

Безусловно главный ингредиент в плове – рис, от него на половину зависит качество и вкус блюда. Поэтому выбирать для него стоит только рис под названием дев-зира, произрастающий в Ферганской долине. Это твердый сорт риса, в котором мало крахмала, из-за чего он способен впитывать много воды и масла, оставаясь при этом рассыпчатым.

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Но если нет возможности приобрести именно такой рис, можно использовать другие виды риса:

чунгара

дастар-сарык

кора-колтак

бугдай-гурунч

арпа-шоли

конилиги

Но если и такой рис невозможно купить, просто замените испанскими сортами риса "для паэльи" или для "ризотто".

Очень часто плов получается невкусным, потому что используют не подходящий сорт риса в котором много крахмала.

2. Обязательно промывать рис

Перед приготовлением рис нужно промыть 5 раз, чтобы вымылся весь крахмал, если вы выбрали такой сорт риса. А также важно его замочить в теплой воде на 2-3 часа.

3. Мясо для плова

Как правило используют баранину, но если вы такое мясо не любите – спокойно можно его заменить курицей, свининой, говядиной.

4. Специи

Главной приправой к плову считается зира, а также всегда добавляют острый перец, головку чеснока, а также барбарис, перец черный и соль. Также, чтобы плов был вкусным – добавьте много моркови и лука.

Запомните, лавровый лист в плов не добавляют.

5. Посуда для варки

В идеале для приготовления этого блюда идеальной посудой является казан. Но если его нет, можно использовать вок или глубокую сковороду, а также кастрюле с толстыми стенками.

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