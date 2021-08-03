Как правильно сварить идеальный рис: 7 хитростей

Мечта каждой хозяйки – сварить с первого раза хороший, рассыпчатый рис, который не пригорит. Но часто из-за ряда ошибок он получается либо невкусным и переваренным, либо недоваренным.

Сегодня редакция FoodOboz делится 7 лайфхаками, которые помогут вам в приготовлении идеального, вкусного риса.

1. Промойте рис холодной водой

Обязательно перед варкой тщательно промойте рис холодной водой 5 раз, даже ледяной водой, так в нем практически не останется крахмала, который отвечает за клейкость. Когда вода будет прозрачной – знак, что рис готов к варке.

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2. Сколько варить рис

Это напрямую зависит от способа приготовления и вида риса. Поэтому время варки может варьироваться от 20 до 60 минут.

3. Посуда для варки

Если не хотите, чтобы рис не пристал и не пригорел – выбирайте кастрюлю только с толстым дном, так температура может равномерно распределиться.

4. Соль

Солить нужно не сам рис, а воду до того, как она закипит.

5. Когда нужно мешать и сколько раз

Рис мешается всего лишь один раз, как только вы его бросите в кипящую воду, тщательно перемешайте и накройте крышкой, убавьте огонь и варите 20-60 минут.

6. Масло

Не лейте растительное масло в кипящую воду с рисом, лучше всего – добавить 30-50 г сливочного масла уже после варки, когда вся вода "уйдет" и тщательно, но очень аккуратно его перемешайте.

7. Специи

Рис хорошо "дружит" с куркумой, которая придает ему красивый золотистый цвет и пряный, приятный аромат. Ее лучше всего добавлять в процессе готовки, когда рис уже в кипящей воде добавьте щепотку куркумы и все размешайте – один раз.

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