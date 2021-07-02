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Как правильно сварить малиновое варенье: 2 простых способа

1.4т
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Малиновое варенье – вкуснейший продукт, который во-первых – очень полезный, здорово помогает при боли в горле и кашле, а во-вторых – из него можно приготовить массу вкуснейший блюд, сделать ароматные пироги, вареники со свежей малиной, мороженое, домашний мармелад, воздушные муссы и компот. Часто эти ягоды можно встретить и в мясных блюдах в виде соуса.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 простых способа удачно приготовить вкусное малиновое варенье дома.

1. Густое малиновое варенье

Малиновое варенье
Малиновое варенье

Ингредиенты:

  • малина – 1 кг

  • сахар – 800 г

  • желатин – 2 ст. л.

  • вода – 50-70 мл

Способ приготовления:

  1. Хорошо помойте ягоды, высушите, поместите в кастрюлю, засыпьте сахаром, и оставьте так на часа 3-4.

  2. Затем поместите на небольшой огонь, доведите до кипения постоянно помешивая, остудите и повторите еще 3 раза.

  3. Желатин растворите в теплой воде и когда варенье закипит третий раз, добавьте желатин и хорошо перемешайте.

  4. Разлейте варенье по банкам горячим и закатайте.

2. Малиновое варенье без варки

Варенье можно не варить
Варенье можно не варить

Ингредиенты:

  • малина – 1 кг

  • сахар – 700-800 г

Способ приготовления:

  1. Помойте ягоды, затем засыпьте их сахаром и измельчите толкушкой, оставьте так на 5-6 часов, чтобы малина пустила сок, а сахар полностью растворился.

  2. По истечению времени еще раз все хорошо перемешайте и расфасуйте варенье по пластиковым контейнерам или специальным пакетам, отправьте в морозилку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить домашнее клубничное варенье всего за 10 минут.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
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