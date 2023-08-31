Если в морозильнике есть пельмени – вы точно не будете голодными. Останется их только вкусно сварить. Но такая задача не каждому по силам, ведь часто изделия разваливаются и склеиваются. Поэтому очень важно соблюдать правильную технологию.

Идея приготовления идеальных сочных пельменей с соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Чтобы изделия получились действительно вкусными, их следует готовить со специями, а также сделать соус для подачи.

Видео дня

Ингредиенты:

готовые пельмени с мясом

Ингредиенты для соуса:

белый греческий йогурт

сливочный крем-сыр

зелень (очень вкусно петрушка)

Способ приготовления:

1. Ставим на огонь кастрюлю с водой.

2. Добавляем соль.

3. Кладем перец горошком и лавровые листья.

4. Как только вода закипит – высыпать пельмени.

5. Перемешать и варить после закипания 3-5 минут.

6. Для соуса соединить все ингредиенты и подавать вместе с пельменями.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: