Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

Если в морозильнике есть пельмени – вы точно не будете голодными. Останется их только вкусно сварить. Но такая задача не каждому по силам, ведь часто изделия разваливаются и склеиваются. Поэтому очень важно соблюдать правильную технологию.

Идея приготовления идеальных сочных пельменей с соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Чтобы изделия получились действительно вкусными, их следует готовить со специями, а также сделать соус для подачи.

Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией
Видео дня

Ингредиенты:

  • готовые пельмени с мясом

Ингредиенты для соуса:

  • белый греческий йогурт
  • сливочный крем-сыр
  • зелень (очень вкусно петрушка)

Способ приготовления:

Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

1. Ставим на огонь кастрюлю с водой.

2. Добавляем соль.

Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

3. Кладем перец горошком и лавровые листья. 

Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

4. Как только вода закипит – высыпать пельмени.

5. Перемешать и варить после закипания 3-5 минут.

Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией

6. Для соуса соединить все ингредиенты и подавать вместе с пельменями.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты