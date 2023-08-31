Как правильно сварить пельмени, чтобы они были вкусными и не слипались: делимся технологией
Если в морозильнике есть пельмени – вы точно не будете голодными. Останется их только вкусно сварить. Но такая задача не каждому по силам, ведь часто изделия разваливаются и склеиваются. Поэтому очень важно соблюдать правильную технологию.
Идея приготовления идеальных сочных пельменей с соусом опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia_zhakulina) в Instagram. Чтобы изделия получились действительно вкусными, их следует готовить со специями, а также сделать соус для подачи.
Ингредиенты:
- готовые пельмени с мясом
Ингредиенты для соуса:
- белый греческий йогурт
- сливочный крем-сыр
- зелень (очень вкусно петрушка)
Способ приготовления:
1. Ставим на огонь кастрюлю с водой.
2. Добавляем соль.
3. Кладем перец горошком и лавровые листья.
4. Как только вода закипит – высыпать пельмени.
5. Перемешать и варить после закипания 3-5 минут.
6. Для соуса соединить все ингредиенты и подавать вместе с пельменями.
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