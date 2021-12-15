Как правильно сварить постный рыбный бульон: эксклюзивный рецепт от Юлии Бенкендорф
В Украине до 7 января будет длиться один из самых строгих постов – Рождественский. В это время нельзя есть мясо, жирную рыбу, а также молочные продукты и яйца. Лишь в некоторые дни разрешено есть постную рыбу или блюда из нее, а также овощи, среди которых вкусные грибы и капуста.
Фудгид, автор кулинарной книги "Магия трав" Юлия Стахорская-Бенкендорф поделилась эксклюзивно для FoodOboz рецептом вкусного, постного блюда – рыбный бульон с зеленью.
Ингредиенты:
рыбный суповой набор – 1 кг
вода – 4,5 л
укроп – 1 пучок
лук-порей зеленая часть – 1 шт.
морковь – 1 шт.
лук репчатый – 1 шт.
смесь перцев
лед – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Помойте очень тщательно рыбный суповой набор, особенно – в районе головы.
2. Закладываем в 5-литровую кастрюлю кости и голову вместе со стеблями укропа, луком-порей, неочищенной луковицей и миксом перцев.
3. Заливаем все холодной водой, накрываем крышкой и доводим до кипения.
4. Как только бульон закипел, "шокируем" его 1 стаканом кубиков льда и снова доводим до кипения.
5. Варим всего после закипания 30 мин на минимальном огне с едва открытой крышкой.
6. Готовый бульон сразу процеживаем, иначе он может стать горьким.
Хранить такой бульон можно в холодильнике до 5 дней.
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