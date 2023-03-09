Правильно сварить рис на суши – задача со звездочкой для многих хозяек. В процессе приготовления нужно обращать внимание на сорт крупы, пропорции с водой, а также подобрать удачную посуду.

В одном из кулинарных блогов (love_cooking_007) в Instagram рассказали, как правильно и где лучше приготовить рис на суши.

Следовательно, в блоге советуют выбрать для приготовления обычную мультиварку или мультиварку-скороварку. В первом случае рис сварится за 25-30 минут, во втором – ориентировочно за 10 минут. Ведь в кастрюле крупа часто прилипает ко дну, из-за чего портится общая текстура риса.

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Перед приготовлением нужно обязательно промыть рис холодной водой до тех пор пока она не станет прозрачной. В случае пропорций оптимальными считаются 1:1,25 (рис: вода).

Пока вы будете варить рис, приготовьте специальный рисовый уксус.

Ингредиенты на 2 стекла риса:

сахар – 2 ч. л.

соль – 2 ч. л.

рисовый уксус – 6 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все нужные ингредиенты в кастрюле и поставить на маленький огонь. До кипения доводить не нужно, только нагреваем и помешиваем до полного растворения сахара и соли. Готово!

После того как рис сварился, смешать его с заправкой и хорошо перемешать. Обязательно охладить.

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