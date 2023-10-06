Варенье из тыквы – это хоть и необычная, но очень вкусная заготовка, которая порадует всю семью. Самое главное в приготовлении – это правильно подобрать овощ: он должен быть хрустящим, свежим и сладким. В таком случае варенье получится густое и будет иметь красивый цвет. К тому же его очень вкусно дополнить цитрусовыми.

Фудблогер Екатерина Раменюк (katya_remenuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного варенья.

Ингредиенты:

тыква – 3 кг

сахар – 1,5 кг

апельсин – 1 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить тыкву, а именно почистить ее от кожуры и порезать кубиками.

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2. К подготовленной тыкве насыпать сахар и перемешать.

3. Далее нужно натереть цедру тыквы на терке и добавить к тыкве. Поставить все на средний огонь.

4. Тем временем очистить апельсин и измельчить его с помощью блендера. Добавить полученное пюре в общую массу. Перемешать. Довести до кипения и варить 1 час.

5. На этом этапе можно разливать варенье в стерильные банки (массу можно измельчить блендером или оставить кубиками) и закатать крышками. Полностью охладить (после этого фудблогер советует переварить варенье повторно). Готово!

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