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Как правильно сварить вишневое варенье: 3 способа

2.2т
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Лето – самая лучшая пора, чтобы обогатить организм витаминами на зиму, которых так много в сезонных ягодах, фруктах, овощах. Также сейчас самое время зимних заготовок, которые будут такими вкусными и полезными через пол года, но уже в виде варенья, солений и чудесных конфитюров.

Сегодня реакция FoodOboz делится с вами 3 вкуснейшими рецептами вишневого варенья, которое сделает даже самый обычный пирог потрясающе вкусным.

1. Вишневое варенье с лимоном

Вкусное вишневое варенье без косточек
Вкусное вишневое варенье без косточек

Ингредиенты:

  • вишня – 3 кг

  • сахар – 3 кг

  • лимон – 1-2 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите вишни от косточек, засыпьте сахаром и оставьте так на 6-12 часов, периодически помешивайте, чтобы сахар равномерно распределился.

  2. Варенье варится в три этапа: 1 – доведите варенье до кипения, постоянно помешивая, снимите с огня, накройте марлей кастрюлю и на 6 часов отставьте, так сделайте еще 2 раза. Когда будете проваривать третий раз – добавьте сок лимона, тщательно перемешайте.

  3. Банки простиризилуйте удобным для вас способом, горячее варенье разлейте по банкам и закатайте.

  4. Обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью и дайте полностью остыть, вынесите их в прохладное, темное место.

2. Варенье из вишни с косточкой без сахара

Вишневое варенье со стевией
Вишневое варенье со стевией

Ингредиенты:

  • вишня – 800 г

  • стевия – 8 ч. л.

  • лимонный сок – 1 ч. л.

  • ванильный сахар – ½ ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте и удалите косточки из вишни, добавьте стевию, перемешайте и

    варите на слабом огне около 1,5 часа постоянно помешивая, иначе варенье подгорит.

  2. За 30 минут до окончания варки

    добавьте лимонный сок и ванильный сахар, перемешайте, варите еще пол часа и прямо горячим законсервируйте.

3. Варенье "Вишня в желе"

Вишневое варенье с желатином
Вишневое варенье с желатином

Ингредиенты:

  • вишня – 1 кг

  • сахар – 1кг

  • вода – 0, 5 мл

  • желатин – 70 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Помойте иочистите вишни от косточек, засыпьте сахаром, оставьте так на 1 час, чтобы ягода пустила сок.

  2. Желатин залейте горячей водой, оставьте так на минут 10-15, чтобы хорошо набух.

  3. Варенье ставим на средний огонь, доводим до кипения, варим после еще 5 минут и добавляем разбухший желатин, тщательно перемешиваем и сразу разливаем по банках, быстро консервируем.

  4. Горячие банки переворачиваем вверх дном, закутываем в теплую ткань и так оставляем до полного остывания. После – переносим в холодное, темное место.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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