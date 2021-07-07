Как правильно сварить вишневое варенье: 3 способа

Лето – самая лучшая пора, чтобы обогатить организм витаминами на зиму, которых так много в сезонных ягодах, фруктах, овощах. Также сейчас самое время зимних заготовок, которые будут такими вкусными и полезными через пол года, но уже в виде варенья, солений и чудесных конфитюров.

Сегодня реакция FoodOboz делится с вами 3 вкуснейшими рецептами вишневого варенья, которое сделает даже самый обычный пирог потрясающе вкусным.

1. Вишневое варенье с лимоном

Вкусное вишневое варенье без косточек

Ингредиенты:

вишня – 3 кг

сахар – 3 кг

лимон – 1-2 шт.

Способ приготовления:

Помойте и очистите вишни от косточек, засыпьте сахаром и оставьте так на 6-12 часов, периодически помешивайте, чтобы сахар равномерно распределился. Варенье варится в три этапа: 1 – доведите варенье до кипения, постоянно помешивая, снимите с огня, накройте марлей кастрюлю и на 6 часов отставьте, так сделайте еще 2 раза. Когда будете проваривать третий раз – добавьте сок лимона, тщательно перемешайте. Банки простиризилуйте удобным для вас способом, горячее варенье разлейте по банкам и закатайте. Обязательно переверните вверх дном, накройте теплой тканью и дайте полностью остыть, вынесите их в прохладное, темное место.

2. Варенье из вишни с косточкой без сахара

Вишневое варенье со стевией

Ингредиенты:

вишня – 800 г

стевия – 8 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

ванильный сахар – ½ ч. л.

​​​​​​​Способ приготовления:

Помойте и удалите косточки из вишни, добавьте стевию, перемешайте и варите на слабом огне около 1,5 часа постоянно помешивая, иначе варенье подгорит. За 30 минут до окончания варки добавьте лимонный сок и ванильный сахар, перемешайте, варите еще пол часа и прямо горячим законсервируйте.

3. Варенье "Вишня в желе"

Вишневое варенье с желатином

Ингредиенты:

вишня – 1 кг

сахар – 1кг

вода – 0, 5 мл

желатин – 70 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

​​​​​​​Помойте иочистите вишни от косточек, засыпьте сахаром, оставьте так на 1 час, чтобы ягода пустила сок. Желатин залейте горячей водой, оставьте так на минут 10-15, чтобы хорошо набух. Варенье ставим на средний огонь, доводим до кипения, варим после еще 5 минут и добавляем разбухший желатин, тщательно перемешиваем и сразу разливаем по банках, быстро консервируем. Горячие банки переворачиваем вверх дном, закутываем в теплую ткань и так оставляем до полного остывания. После – переносим в холодное, темное место.

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