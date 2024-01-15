Бульон – одно из самых популярных первых блюд в мире. Его любят как взрослые, так и дети. С первого взгляда может показаться, что сварить бульон достаточно просто: отварить мясо с овощами и подать на стол. Но на самом деле приготовление бульона можно назвать искусством. И семь от стараний хозяйки будет зависеть вкус и прозрачность этого блюда.

Недавно Akademia smaku опубликовала статью, посвященную именно бульону. В ней рассказываются все тонкости приготовления бульона и секреты, следуя которым блюдо точно получится прозрачным.

Многие считают, что вкус бульона и время его приготовления зависит только от выбора мяса. Мол, мясо птицы скорее отдаст свой вкус, чем, например, говядина. Но на самом деле, бульон нужно варить в течение 2,5-3 часов вне зависимости от того, какому мясу было отдано предпочтение.

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Аналогичная ситуация и с овощными бульонами. Да, действительно, их варить нужно гораздо меньше, чем мясные. Однако время на приготовление овощного бульона все равно не должно составлять менее 90 минут.

Вторым важным моментом приготовления бульона есть крышка кастрюли. Опытные повара используют крышку только от начала варки и до закипания воды. Все остальное время бульон должен вариться без крышки. Таким образом, он не станет мутным. Так как сделать бульон действительно вкусным и прозрачным? Вот несколько советов

Ни в коем случае нельзя использовать замороженное мясо или мясо, размороженное в микроволновке. Лучше использовать свежее мясо, или то, которое размораживалось самостоятельно в течение нескольких часов.

Бульон следует начинать готовить в холодной воде.

На начальном этапе нужно постоянно снимать шум.

Варить бульон нужно долго и на очень медленном огне.

Никогда нельзя перемешивать отвар.

Если воды в кастрюле стало мало, следует добавить кипятка, а не холодной воды.

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