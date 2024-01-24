Чтобы борщ получился наваристым, совсем не обязательно готовить его на свинине. Можно выбрать даже диетическую курицу. Главное – соблюдать технологию проваривания мяса, тогда бульон будет прозрачным и наваристым.

О том, как приготовить вкусный наваристый борщ с курицей, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Следуйте следующим советам и ваше блюдо получится успешным.

Ингредиенты:

куриное мясо

лук

морковь

картофель

томаты

Видео дня

морс томатный

свекла

свекла квашеная

капуста – 0,5 шт

перец болгарский

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Сварить куриный бульон. Чтобы он был наварист и прозрачен, варить его надо на небольшом огне. Собрать всю пенку или вообще можно процедить через сито.

2. Достать мясо, разобрать его от косточек и шкурок.

3. В бульон добавить две большие картофелины целые и одну целую луковицу.

4. Тем временем свеклу квашеную натереть. Свежий нарезать соломкой.

5. Морковь натереть, нарезать лук мелким кубиком и обжарить в сковороде. Добавить томаты и немного томатного морса для вкуса.

6. Жарить до испарения воды. Зажарка должна быть густой.

7. На отдельной сковороде обжарить свежую свеклу.

8. Из кастрюли достать вареный целый картофель и растолочь его.

9. Сырой картофель очистить нарезать кубиком. Отправить его вариться в бульон.

10. Чуть позже добавить в картофель квашеную свеклу.

11. Когда картофель готов, добавить зажарку, жареную свеклу, разобранное мясо и толченый картофель.

12. В самом конце добавить нарезанную соломкой капусту и выжатый чеснок.

13. Добавить соль и перец по вкусу. Борщ готов, подавать его со сметанкой, свежей зеленью, чесноком, вкусным хлебом и салом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: