Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит
Чтобы борщ получился наваристым, совсем не обязательно готовить его на свинине. Можно выбрать даже диетическую курицу. Главное – соблюдать технологию проваривания мяса, тогда бульон будет прозрачным и наваристым.
О том, как приготовить вкусный наваристый борщ с курицей, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Следуйте следующим советам и ваше блюдо получится успешным.
Ингредиенты:
- куриное мясо
- лук
- морковь
- картофель
- томаты
- морс томатный
- свекла
- свекла квашеная
- капуста – 0,5 шт
- перец болгарский
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Сварить куриный бульон. Чтобы он был наварист и прозрачен, варить его надо на небольшом огне. Собрать всю пенку или вообще можно процедить через сито.
2. Достать мясо, разобрать его от косточек и шкурок.
3. В бульон добавить две большие картофелины целые и одну целую луковицу.
4. Тем временем свеклу квашеную натереть. Свежий нарезать соломкой.
5. Морковь натереть, нарезать лук мелким кубиком и обжарить в сковороде. Добавить томаты и немного томатного морса для вкуса.
6. Жарить до испарения воды. Зажарка должна быть густой.
7. На отдельной сковороде обжарить свежую свеклу.
8. Из кастрюли достать вареный целый картофель и растолочь его.
9. Сырой картофель очистить нарезать кубиком. Отправить его вариться в бульон.
10. Чуть позже добавить в картофель квашеную свеклу.
11. Когда картофель готов, добавить зажарку, жареную свеклу, разобранное мясо и толченый картофель.
12. В самом конце добавить нарезанную соломкой капусту и выжатый чеснок.
13. Добавить соль и перец по вкусу. Борщ готов, подавать его со сметанкой, свежей зеленью, чесноком, вкусным хлебом и салом.
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