Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

Чтобы борщ получился наваристым, совсем не обязательно готовить его на свинине. Можно выбрать даже диетическую курицу. Главное – соблюдать технологию проваривания мяса, тогда бульон будет прозрачным и наваристым.

О том, как приготовить вкусный наваристый борщ с курицей, рассказала фудблогер Юлия с ником jocheretyan в Instagram. Следуйте следующим советам и ваше блюдо получится успешным.

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • куриное мясо
  • лук
  • морковь
  • картофель
  • томаты
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  • морс томатный
  • свекла
  • свекла квашеная
  • капуста – 0,5 шт
  • перец болгарский
  • зелень
  • чеснок

Способ приготовления:

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

1. Сварить куриный бульон. Чтобы он был наварист и прозрачен, варить его надо на небольшом огне. Собрать всю пенку или вообще можно процедить через сито.

2. Достать мясо, разобрать его от косточек и шкурок.

3. В бульон добавить две большие картофелины целые и одну целую луковицу.

 

4. Тем временем свеклу квашеную натереть. Свежий нарезать соломкой.

5. Морковь натереть, нарезать лук мелким кубиком и обжарить в сковороде. Добавить томаты и немного томатного морса для вкуса.

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

6. Жарить до испарения воды. Зажарка должна быть густой.

7. На отдельной сковороде обжарить свежую свеклу.

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

8. Из кастрюли достать вареный целый картофель и растолочь его.

9. Сырой картофель очистить нарезать кубиком. Отправить его вариться в бульон.

10. Чуть позже добавить в картофель квашеную свеклу.

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

11. Когда картофель готов, добавить зажарку, жареную свеклу, разобранное мясо и толченый картофель.

12. В самом конце добавить нарезанную соломкой капусту и выжатый чеснок.

Как правильно варить бульон на борщ, чтобы он был наваристым: вкус вас приятно удивит

13. Добавить соль и перец по вкусу. Борщ готов, подавать его со сметанкой, свежей зеленью, чесноком, вкусным хлебом и салом.

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