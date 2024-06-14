Из обычного желтого гороха выходит очень вкусная и сытная каша. Ее часто подают с квашеной капустой или поджаренным беконом. Но очень важно правильно сварить горох, чтобы он был мягким и без комочков.

Идея приготовления вкусной гороховой каши опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Продукт перед отваркой нужно замочить.

Ингредиенты:

половинчатый горох – 1 стакан

вода – 3 стакана

соль/перец – по вкусу

сливочное масло – 50 г

чеснок – 1 зубчик

сало или бекон – 200 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Кашу промыть и залить горячей водой.

2. Оставить минимум на час, лучше на ночь.

3. Слить воду и добавить чистую в пропорции 1:3 (каша 1: вода 3).

4. Варить около часа.

5. Лук измельчить и жарить до золотистости.

6. Морковь натереть, добавить в лук.

7. Когда вода будет едва покрывать горох – добавить зажарку.

8. Варить до загустения.

9. В конце приготовления к каше добавить соль/перец, сливочное масло и натереть чеснок.

10. Измельчить кашу до пюреобразного состояния.

11. Сало или бекон обжарить на сухой сковороде и добавить в кашу.

6. Подаем кашу с кусочком масла и шкварками (или беконом).

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