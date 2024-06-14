Как правильно варить горох на кашу, чтобы он стал мягким: комочков не будет
Из обычного желтого гороха выходит очень вкусная и сытная каша. Ее часто подают с квашеной капустой или поджаренным беконом. Но очень важно правильно сварить горох, чтобы он был мягким и без комочков.
Идея приготовления вкусной гороховой каши опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Продукт перед отваркой нужно замочить.
Ингредиенты:
- половинчатый горох – 1 стакан
- вода – 3 стакана
- соль/перец – по вкусу
- сливочное масло – 50 г
- чеснок – 1 зубчик
- сало или бекон – 200 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Кашу промыть и залить горячей водой.
2. Оставить минимум на час, лучше на ночь.
3. Слить воду и добавить чистую в пропорции 1:3 (каша 1: вода 3).
4. Варить около часа.
5. Лук измельчить и жарить до золотистости.
6. Морковь натереть, добавить в лук.
7. Когда вода будет едва покрывать горох – добавить зажарку.
8. Варить до загустения.
9. В конце приготовления к каше добавить соль/перец, сливочное масло и натереть чеснок.
10. Измельчить кашу до пюреобразного состояния.
11. Сало или бекон обжарить на сухой сковороде и добавить в кашу.
6. Подаем кашу с кусочком масла и шкварками (или беконом).
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