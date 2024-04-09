Как правильно варить гречку: делимся технологией и рецептом блюда для ужина

Гречневая каша – самое простое и полезное блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, просто с луком, морковью. Но, вкуснее и полезнее всего будет все же – просто добавить в кашу сливочное масло и соль.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с солью и сливочным маслом.

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Ингредиенты:

гречка – 1 стакан

вода – 2 стакана

соль – 1 ч. л.

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Отмерьте стакан гречки, промойте дважды водой. Засыпьте в кастрюлю и залейте холодной водой в соотношении 1:2.

2. Доведите воду до кипения и варите на минимальном огне под крышкой в течение 20 минут, пока вся вода не впитается крупой.

3. При варке обязательно добавьте несколько щепоток соли.

4. Когда каша будет готова, добавьте сливочное масло.

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