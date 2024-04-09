Как правильно варить гречку: делимся технологией и рецептом блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как правильно варить гречку: делимся технологией и рецептом блюда для ужина

Гречневая каша – самое простое и полезное блюдо, которое можно готовить с мясом, овощами, просто с луком, морковью. Но, вкуснее и полезнее всего будет все же – просто добавить в кашу сливочное масло и соль. 

Как вкусно и быстро приготовить гречневую кашу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной гречки с солью и сливочным маслом. 

Рецепт каши
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Ингредиенты: 

  • гречка – 1 стакан
  • вода – 2 стакана
  • соль – 1 ч. л.
  • сливочное масло – 40 г

Способ приготовления: 

1. Отмерьте стакан гречки, промойте дважды водой. Засыпьте в кастрюлю и залейте холодной водой в соотношении 1:2. 

Как правильно варить гречку

2. Доведите воду до кипения и варите на минимальном огне под крышкой в течение 20 минут, пока вся вода не впитается крупой.

Сколько варить кашу

3. При варке обязательно добавьте несколько щепоток соли.

Каша с маслом

4. Когда каша будет готова, добавьте сливочное масло.

Готовая гречневая каша с сосиской и маслом

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