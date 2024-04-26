Домашние голубцы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для начинки можно использовать мясо, грибы, овощи, морковь по-корейски и картошкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашних, вкусных голубцов, которые получатся очень сочными.

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Ингредиенты:

Капуста – 1 головка (больше средней)

Фарш – 600 г

Рис – 200 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков в начинку и 5 в соус

Паприка копченая

Соль, перец

Томаты в собственном соке – 400 г

Способ приготовления:

1. У капусты вырежьте кочерыжку и начните варить в большой кастрюле. Равномерно, осторожно щипчиками снимайте лист за листом. Каждый раз снимаем слой капусты, варим 2-3 минуты и снимаем дальше. Пока не останется маленькая капуста. С того, что останется, тоже снимаем листья и выкладываем половину на дно кастрюли.

2. Для начинки: рис промойте минимум 5-6 раз. Чтобы вода была чистой. К фаршу добавьте рис, чеснок, соль, перец, копченую паприку, добавьте измельченную зелень. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терку. Жарьте вместе и дайте остыть. Добавьте в фарш, туда же рис и вымешайте до однородности.

3. Лист капусты разделите на две части, срежьте плотную середину. Выложите в лист фарш и сформируем треугольники.

4. Выложите голубцы довольно плотно друг к другу на листья в кастрюлю. Сверху накройте остальными листьями. Залейте помидорами и водой, чтобы покрыли голубцы. Добавьте в соус соль, перец, чеснок и излюбленные специи.

5. Варите на среднем огне около 1 часа 30 минут. Накройте крышкой и дайте постоять еще 30 минут.

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