Как правильно варить капусту для голубцов, чтобы она была мягкой: делимся советами и рецептом
Домашние голубцы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для начинки можно использовать мясо, грибы, овощи, морковь по-корейски и картошкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом домашних, вкусных голубцов, которые получатся очень сочными.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 головка (больше средней)
- Фарш – 600 г
- Рис – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков в начинку и 5 в соус
- Паприка копченая
- Соль, перец
- Томаты в собственном соке – 400 г
Способ приготовления:
1. У капусты вырежьте кочерыжку и начните варить в большой кастрюле. Равномерно, осторожно щипчиками снимайте лист за листом. Каждый раз снимаем слой капусты, варим 2-3 минуты и снимаем дальше. Пока не останется маленькая капуста. С того, что останется, тоже снимаем листья и выкладываем половину на дно кастрюли.
2. Для начинки: рис промойте минимум 5-6 раз. Чтобы вода была чистой. К фаршу добавьте рис, чеснок, соль, перец, копченую паприку, добавьте измельченную зелень. Лук нарежьте кубиком, морковь натрите на терку. Жарьте вместе и дайте остыть. Добавьте в фарш, туда же рис и вымешайте до однородности.
3. Лист капусты разделите на две части, срежьте плотную середину. Выложите в лист фарш и сформируем треугольники.
4. Выложите голубцы довольно плотно друг к другу на листья в кастрюлю. Сверху накройте остальными листьями. Залейте помидорами и водой, чтобы покрыли голубцы. Добавьте в соус соль, перец, чеснок и излюбленные специи.
5. Варите на среднем огне около 1 часа 30 минут. Накройте крышкой и дайте постоять еще 30 минут.
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