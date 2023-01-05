Кутья – символ большого и светлого праздника – Рождества. Готовят в каждом регионе Украины ее по-разному, но неизменной остается основа – пшеница, мак, орехи, мед. Для оригинального вкуса можно еще добавить чернослив, абрикосы.

Кулинар Яна поделилась в Instagram полезными советами, как правильно готовить кутью дома.

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1. Промойте крупы из которых будет будущее блюдо

Промойте пшеницу в воде, затем высыпьте в кастрюлю и залейте водой в соотношении 1: 3 (1 крупа: 3 воды). Варите 5 минут, а затем промойте холодной водой и снова залейте водой 1:3. После поставьте на огонь и варите.

2. Сколько нужно варить крупу

Варите крупу 25 минут, снимите с огня и хорошо укутайте. После этого оставьте ее так на несколько часов.

3. Что добавить в кутью для оригинального вкуса

В ступке или скалкой хорошо разотрите грецкие орехи. Отдельно запарьте изюм светлый и темный, можно выбрать один вид. Они придадут блюду очень приятный вкус.

4. Как правильно приготовить мак для блюда

Мак замочите предварительно в воде на ночь, после слейте воду и переложите его в блендер или в макогон, хорошо перетрите, пока он не пустит сок, постепенно добавляя сахар.

5. Как правильно подавать кутью

Все ингредиенты для блюда смешайте в такой очередности: пшеница, мак, грецкие орехи, изюм, мед. Можно заливать кутью компотом или запивать им.

Идеально в кутье будет безусловно – домашний узвар из сушеных яблок, груш, слив и абрикос!

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